Когда заработает метро: Кличко рассказал, скоро ли запустят подземку

Мэр Виталий Кличко рассказал, откроют ли киевское метро / УНИАН

Киевский градоначальник Виталий Кличко не стал исключать, что срок, на который будет закрыто столичное метро, будет продлен.

С таким заявлением во время брифинга по поводу ситуации в Киеве в условиях противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на борьбу с китайским коронавирусом COVID-19.

Кличко отметил, что решение вопроса - "Когда заработает столичное метро?" будет напрямую зависеть от эпидемиологической ситуации в Киеве.

"Метро в столице приостановило перевозки пассажиров 17 марта. Предварительно – до 3 апреля. Но мы следим за развитием ситуации. Если вирус будет распространяться с такой динамикой и в дальнейшем, – ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить социальные контакты, максимально защитить здоровье и жизнь людей. Поэтому дату открытия метро сегодня я вам назвать не могу", – подытожил мэр.

Напомним, ранее Виталий Кличко предупредил киевлян об ужесточении карантина - потому что в Киеве уже зафиксированы 28 подтвержденных случаев Covid-19.