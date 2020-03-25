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Серпом по культуре: нардеп рассказал, как в Кабмине планируют забрать деньги у Минкульта

25 марта 2020, 15:21

По данным нардепа Александра Ткаченко, Минфин рассчитывает всерьез урезать финансирование для Министерства культура.

Купюры
В Кабмине хотят обрезать финансирование Минкульта / УНИАН

В правительстве планируют урезать финансирование Министерства культуры чуть более, чем наполовину.

Такое сообщение в среду, 25 марта, опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook нардеп из фракции Слуги народа Александр Ткаченко. Он утверждает, что планы Министерства финансов по урезанию финансирования Министерства культуры ставит под угрозу существование Украинского культурного фонда (УКФ), Госкино и других аналогичных структур. 

"Под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской "секретно", чуть более чем наполовину (!) собираются урезать все расходы на культурные проекты. Фактически Минкультуры оставляют только расходы на содержание - то есть зарплату", - написал Ткаченко.

По его мнению, в результате политики Минфина безработными станут сотни тысяч людей, которые были задействованы в креативной индустрии.

"Понимаю, что сегодня мы стоим перед вызовом под названием коронавирус. И для спасения жизней людей нужно найти дополнительное финансирование. Но любые решения должны оцениваться в долгосрочной перспективе и особенно их последствия", - подытожил Ткаченко.

Напомним, ранее в Сети появился документ, в котором были указаны гигантские (в размере сотни тысяч гривен) премий за январь заместителей тогдашнего министра культуры Украины Владимира Бородянского. Даже несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский требовал немедленно решить вопрос с премиями для госчиновников в сторону уменьшения.

новости Украины Александр Ткаченко Минкульт финансирование Госкино
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