Увольнять людей во время карантина: в Кабмине приняли важное решение

В Кабмине решили защитить граждан от увольнения / УНИАН

Правительство Украины услышало граждан, которые сильно переживают из-за работы, которую они могут потерять во время карантина из-за пандемии коронавируса, который сегодня продлили до 24 апреля.

25 марта, в среду, Кабмин на своем заседании принял решение, что в Украине во время карантина будут запрещены увольнения государственных служащих, в этот период за ними должны сохраняться трудовые права и оплата труда.

Более того, власти позаботились и о работниках частных предприятий. В частности, правительство рекомендует не увольнять работников частных предприятий за прогулы. Предполагается, что на время карантина за всеми работниками, вне зависимости от сектора, сохраняются трудовые права и оплата труда.

Предприятиям и организациям рекомендуют воздержаться от применения увольнений граждан, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 статьи 40 Кодекса законов о труде. Речь идет о реорганизации, ликвидации, также прогуле.

Кабмин принял решение об увольнениях во время карантина / Страна

Кабмин принял решение об увольнениях во время карантина / Страна

Читайте такжеДепутаты "осыпали" предпринимателей льготами: подробностиНапомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина закрывает границу в обе стороны - как на въезд, так и на выезд.

"Отдельно предлагается разработать план по закрытию границ с точки зрения любых пассажирских перевозок. В этом есть потребность, потому что за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за границы. Этот поток продолжается и увеличивает количество людей, зараженных инфекцией коронавируса COVID-19, и дальше происходит распространение", - заявил глава Кабмина в среду, 25 марта, в ходе заседания правительства.