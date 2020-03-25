Уханьская зараза расползается по стране: на Черкасчине муж заразил жену

На Ческасчине коронавирусом заболела женщина / Reuters

В среду, 25 марта, мэр Умани Александр Цебрий заявил, что у жительницы села Родниковка обнаружили признаки опасного китайского коронавируса.

По словам чиновника, заболела супруга ранее госпитализированного жителя этого села. О диагнозе мужчины стало известно несколько дней назад.

У себя в Facebook чиновник написал, что мужчина находится в инфекционном боксе Уманской городской больницы.

"2 официально подтвержденных с диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

Отметим, в комментариях под сообщением мэра Умани граждане пишут, что теперь китайским вирусом заболеют дети, потом родственники.

"Нічого нового. Ні чим не здивували. Потім діти або близькі друзі, або родичі, ну а потім і пів міста", - пишет Арина Мазур.

Читайте также"Больница забита, медсестры падают": Шахов рассказал, в каких условиях борется с коронавирусомНапомним, по состоянию на 7 часов утра среды, 25 марта, на территории Украины зафиксировали 113 случаев заболевания коронавирусом – уханьскую заразу выявили в 13 областях и Киеве.

Также в Киеве по состояние на 16 часов возросло количество случаев заболевания коронавирусом. По словам мэра Виталия Кличко, вирус обнаружен у местных жителей – это мужчины в возрасте 31, 36 и 67 лет.