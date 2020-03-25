Психологи начали предоставлять бесплатную помощь украинцам на карантине

Украинцам на карантине помогут психологи / Хроника.инфо

Общественное объединение "Небокрай" вместе с работниками Института психологии имени Костюка НАПН Украины начинают совместный волонтерский проект психологической поддержки общества во время карантина.

"Обращайтесь к нам с психологическими проблемами, которые связаны со сложностями этого периода нашей жизни и волнуют вас сейчас, такими, например, как растерянность, неуверенность, одиночество, страх будущего, конфликты в семье и на работе, гнев и и / или других, недоразумения с детьми разного возраста, проблемы в организации своей жизни и жизни семьи во время карантина, потеря смысла жизни, и другие. Мы будем стараться помогать вам и поддерживать, настолько, насколько это будет в наших силах!" - говорится в заявлении объединения.

Бесплатная телефонная линия с домашнего стационарного телефона: 0800308770.