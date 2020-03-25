Над Черным морем потерпел крушение российский Су-27

Су-27 упал в Черное море / Reuters

В акватории Черного моря 25 марта во время выполнения плановых полетов потерпел крушение российский военный истребитель Су-27.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, самолет пропал с радаров около 20:10.

Диспетчер выяснил, что истребитель внезапно исчез, когда находился в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии. Сигнал аварийного радиомаяка поступил в 20:11.

На поиски летчика отправлены поисково-спасательные службы: самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Также в спасательной операции задействованы противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, которые находились недалеко от места падения.

Летчика не могут найти из-за сложных метеорологических условий.

Напомним, Украина получит от США патрульные катера типа Mark VI в рамках нового пакета помощи.

Как ранее сообщалось, катера РФ блокируют Керченский пролив и регулярно курсируют в десяти километрах от Мариуполя.