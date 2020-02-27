Тотальный контроль: РФ в Крыму следит за судами, идущими в порты Украины - Воронченко

Россия устанавливает тотальный контроль в Крыму / bastion-karpenko.narod.ru

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил о том, что ситуация в сфере безопасности в Черноморском регионе остается нестабильной, и тенденции к ее улучшению нет.

"Приднестровье, Крым, Донбасс, Осетия и Абхазия – это критические точки, на которые опирается РФ, и фокусируется все внимание для переброски и проекции силы на Средиземноморье и Восточную часть планеты. Ограничение доступа для конкурентов в мире – это задача Кремля", – рассказал он в интервью Укринформу.

Командующий ВМС сообщил, что Россия стянула в аннексированный Крым семь подводных лодок и создала военную угрозу для Украины в Черном море, перевооружив за шесть лет весь корабельный состав.

Читайте такжеСША выделили 4 млн долларов на группы быстрого реагирования ВМС Украины на Азове"Вместо 29 кораблей уже – 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия. Суммарный залп на сегодняшний день ракетами Калибр составляет 72 пуска, а если считать и Каспийскую флотилию, и береговой компонент – комплексы Бастион и Бал, – то он составляет примерно 120 ракет. А к 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков", – пояснил он.

Воронченко добавил, что с открытием Турецкого потока Россия установила гидроакустические станции вдоль всего трубопровода и "видит, что делается под водой", кроме того аналогичный рубеж она создала с Тарханкута, установив тотальный наблюдательный контроль за судами, которые идут в порты Черного моря Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВМС Украины создали в Азовском море надводный дивизион.