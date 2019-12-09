ВМС создали в Азовском море надводный дивизион

На Азовском море создан новый флот / Online.ua

Надводный дивизион Военно-морских сил ВСУ создан в акватории Азовского моря.

Как сообщает Украинский милитарный портал, такое заявление сделал командующий ВМС Игорь Воронченко на представлении малого бронированного артиллерийского катера Костопіль.

По словам главы ВМС, новый дивизион базируется в портах Бердянска и Мариуполя. Флот представлен малым бронированным артиллерийским катером Кременчук и Лубны, поисково-спасательным судном Донбасс и морским буксиром Корец.

Уточняется, что ранее надводные силы действовали в составе тактической группы Тритон. К ней должны были присоединиться малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу.

"Ожидается, что в дальнейшем боевой и численный состав дивизиона будет наращиваться за счет введения новых боевых единиц", – указано в сообщении.

Как ранее сообщалось, Украина и Россия согласовали проект протокола касательно распределения квот на вылов рыбы в Азовском море на 2020 год.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о необходимости разорвать еще один договор с Российской Федерацией. По его словам, соглашение о статусе Азовского моря Украине не нужно.

Напомним, главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко заявил об искусственных задержках Россией украинских судов в Азовском море. После чего замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что морской спор между Россией и Украиной может быть решен лишь в том случае, если Украина признает российский суверенитет Крыма.