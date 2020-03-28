"Похожий на Путина" Кучма сделал странное заявление по Крыму

Кучма сделал странное заявление по Крыму / УНИАН

"Зеленых человечков", которые появились в Крыму в 2014 году, нужно было уничтожать, как террористов, убежден второй президент Украины Леонид Кучма.

"На мой взгляд, поведение украинского руководства было неадекватным той ситуации, которая сложилась в Крыму. Если "зеленые человечки" захватили Верховный Совет Крыма и правительство [АРК], а Россия заявила, что "нас там нет", так надо было действовать адекватно, как действовала Россия всегда на территории – Беслан, "Норд-Ост". То есть это террористы, их надо было уничтожать", – сказал Кучма в интервью журналисту из Казахстана Вадиму Борейко.

По его словам, что если бы украинские власти в 2014 году приняли "адекватные" меры, не было бы войны на Донбассе.

Отметим, под видео появилось множество комментариев.

"Кучма очень сильно похож по общению и жестам на Путина только уже возрасте)", - пишет Мухаммерд Баймамбет.

"Кучма подписал в Минске почти все что хотела Россия. Через пару лет оно скаже что в Минске ничего не надо было подписывать", - добавил Миша Козинский.

"Уничтожать "вежливых людей" как террористов?! Кучма забыл, что тогда происходило на Украине? Во-первых, не ясно кто вообще законная власть! Во-вторых, военнослужащие ВСУ состоящие в основном из местных не воспринимали их как угрозу, в отличии от тех сил что сотворили майдан", - обратил внимание пользователь Сети.

Читайте такжеШнуров высказался о принадлежности КрымаНапомним, ранее представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма прокомментировал ситуацию на оккупированном Донбассе. По его словам, существенного прогресса без выполнения минских договоренностей в части безопасности невозможен.

При этом он указал, что никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня.

"Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решение вопроса относительно установления контроля над украинско-российской границей", - подчеркнул Кучма.