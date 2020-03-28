Китайский вирус "поселился" в онкодиспансере в Виннице: подробности

Коронавирус "поселился" в онкодиспансере в Виннице / Reuters

Никто не застрахован от заражения коронавирусом, даже люди белых халатах. В Украине в условиях отсутствия качественной защитной одежды медики, скорее, наоборот – на передовой и в зоне риска.

По информации, в Виннице врач-уролог областного онкологического диспансера заболел коронавирусом Ковид-19.

Вечером в пятницу, 27 марта, по этой причине здание закрыли на вход и выход, а всех присутствующих проверяли инфекционисты. Территорию онкодиспансера охраняли правоохранители.

Добавим, что медик, который заболел, не был за рубежом в последнее время. Его коллегам еще нужно выяснить, где именно произошло заражение и сколько людей в "зоне риска".

Как пишут местные СМИ, онкодиспансер сейчас на карантине. Территорию охраняют правоохранители.

"Пациентка онкодиспансера, которую отпустили, сказала, что полицейский заставил ее подписать документ об уголовной ответственности, если не поедет домой", - передает телеграм-канал Суспильне-Винница.

Отметим, всего в Винницкой области 16 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также"Минздрав будет гореть в аду": депутат ужаснулся, как его друзей "лечили" от коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, в Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на 10:00 субботы, 28 марта.

В Минздраве уточнили, что из них 8 случаев летальные, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

Всего за сутки было зафиксировано 93 новых случая.