УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Китайский вирус "поселился" в онкодиспансере в Виннице: подробности

28 марта 2020, 11:13

Всего в Винницкой области 16 случаев заражения коронавирусом по состоянию на утро 28 марта.

коронавирус
Коронавирус "поселился" в онкодиспансере в Виннице / Reuters

Никто не застрахован от заражения коронавирусом, даже люди белых халатах. В Украине в условиях отсутствия качественной защитной одежды медики, скорее, наоборот – на передовой и в зоне риска.

По информации, в Виннице врач-уролог областного онкологического диспансера заболел коронавирусом Ковид-19.

Вечером в пятницу, 27 марта, по этой причине здание закрыли на вход и выход, а всех присутствующих проверяли инфекционисты. Территорию онкодиспансера охраняли правоохранители.

Добавим, что медик, который заболел, не был за рубежом в последнее время. Его коллегам еще нужно выяснить, где именно произошло заражение и сколько людей в "зоне риска".

Как пишут местные СМИ, онкодиспансер сейчас на карантине. Территорию охраняют правоохранители.

"Пациентка онкодиспансера, которую отпустили, сказала, что полицейский заставил ее подписать документ об уголовной ответственности, если не поедет домой", - передает телеграм-канал Суспильне-Винница.

Отметим, всего в Винницкой области 16 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также"Минздрав будет гореть в аду": депутат ужаснулся, как его друзей "лечили" от коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, в Украине зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на 10:00 субботы, 28 марта.

В Минздраве уточнили, что из них 8 случаев летальные, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).

Всего за сутки было зафиксировано 93 новых случая.

онкология коронавирус коронавирус новости коронавирус в Украине Новости Винницы
Сейчас вы просматриваете новость «Китайский вирус "поселился" в онкодиспансере в Виннице: подробности». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:14
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новая искра и сладкий успех
12:10
"Некому буде спасать": украинцы нагло скрывают от врачей симптомы коронавируса Видео
11:53
Подозрение на коронавирус: в Минздраве рассказали, что делать пациентам без декларации
11:30
Драконовский карантин в Киеве: что запретят продавать в магазинах
11:13
Китайский вирус "поселился" в онкодиспансере в Виннице: подробности Видео
11:11
Коронавирус устроил громкие похороны старого мира мнение
10:33
"Вжарит минус": синоптики предупредили о губительной непогоде в Украине
10:30
Новая атака коронавируса: в Киеве подскочило число зараженных Видео
10:05
Весенний маникюр 2020 - в моде французский маникюр и ногти с "коронавирусом": фото Фото
09:49
Коронавирус в Беларуси: Лукашенко высказался о "голоде" Видео
09:48
Правительство слепых ведет Украину по минному полю мнение
09:40
"Похожий на Путина" Кучма сделал странное заявление по Крыму Видео
09:10
Эксперт рассказал о единственной защите от коронавируса Видео
08:33
Коронавирус в Украине найден в еще одном крупном городе Видео
08:32
"Минздрав будет гореть в аду": депутат ужаснулся, как его друзей "лечили" от коронавируса Видео
08:29
Голод скоро станет страшнее коронавируса мнение
07:53
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: триумф в личной жизни и надежная протекция Видео
07:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 28 марта Видео
07:13
Как быстро приготовить клевый пирог с вареньем: рецепты Видео
07:11
Спасение от коронавируса: эксперт рассказала, что блокирует COVID-19
06:50
Украине придется выбрать один из двух кошмарных вариантов, чтобы сохраниться мнение
06:25
Как коронавирус подкосит гривну: астролог дал прогноз курса доллара
06:10
День ангела Дениса 2020 – поздравления и открытки на именины Дениса
06:04
"В попку, через черный ход": Модель PlayBoy засветила сочные ягодицы на развратном фото
05:57
Защита от вирусов: как правильно спать и не болеть
05:29
Саввин день 2020 – что за праздник и что категорически нельзя делать
04:51
"Я бы вдула": "Гомосячина" Панин без трусов показал новый разврат на фото
04:43
Теплого Олексія 2020 – від прикмет до привітань на Теплого Олекси
04:22
Яростный напор: астролог рассказала, кого ждет неожиданная удача
03:48
Чем запасаться на карантине: назван лучший продукт
03:03
Нарушали карантин: полиция сорвала геям оргию с наркотиками
02:42
Именины Тимофея – прикольные поздравления с Днем ангела Тимофея 2020
02:17
Бороться придется долго: в Гарварде озвучили сроки завершения пандемии COVID-19
01:59
В Минздраве просят "доносить" на тех, кто нарушает режим самоизоляции Видео
01:40
Легла и просит: модель Playboy ищет секс-напарника на карантин
01:13
В Италии приняли важное решение по украинским заробитчанам Видео
00:55
Комаровский заявил, что популярный среди украинцев аппарат бесполезен при коронавирусе Видео
00:24
Въезд в Киев будет закрыт до 24 апреля – депутат Видео
00:19
28 марта – какой сегодня праздник: Час Земли и перевод времени в Украине Видео
27 марта, пятница
23:59
18 зараженных медиков: в области вспышка коронавируса из-за ошибки Минздрава Видео
23:55
"Гореть вам в аду": Кудрявцева сдала тест на коронавирус и высказалась
23:55
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 27 марта
23:41
Разумков высказался о проведении заседания Рады "во дворе"
23:26
В Украине количество подтвержденных Covid-19 превысило 300 человек Видео
23:20
"Хитрые" джинсы: модные джинсы, которые сделают фигуру идеальной - фото Фото
22:56
Готовьте маски и антисептик: опасная хворь добралась до еще одного города
22:25
Пандемия коронавируса: ждет ли Украину судьба Италии
22:05
"Температура доползала до 39": Акунин рассказал, как переболел коронавирусом Видео
22:04
Тилль Линдеманн не болен коронавирусом - настоящий диагноз
21:47
Раскрыл все карты: Зеленский назвал дату внеочередного заседания Рады
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять