Укрспирт переводят на производство сырья для антисептиков

Укрспирт перейдет на сырье для антисептиков / Фото: trademaster.ua

Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект №3275, который разрешает производить дезинфицирующее средство на базе заводов государственный предприятий Укрспирт.

Как сообщает пресс-служба компании, дополнительные заводы Укрспирта будут работать для производства антисептиков во время эпидемии коронавируса.

"До 30 апреля ГП Укрспирт будет производить дезинфицирующее средство сразу на базе своих заводов. Процедура такова: отечественные производители предоставляют нам тару, мы производим спирт, проводим его денатурацию и изготавливаем дезинфицирующее средство (по утвержденной рецептуре). Весь процесс происходит под надзором работников Государственной налоговой службы", — пояснил и.о. главы ГП Сергей Блескун.

Деятельность компании в условиях эпидемии предусматривает временное упрощение производства продукции, необходимой для противодействия распространению коронавируса. Также Кабинет министров Украины ввел временный запрет экспорта спирта на период до 1 июня 2020 года.

В связи с экстренной ситуацией в стране были дополнительно запущены четыре завода, всего сейчас работают 14 предприятий, они совокупно производят 26 тыс. декалитров спирта в сутки.

Как ранее сообщалось, поданный президентом законопроект предусматривает отмену с 1 января 2020 года государственной монополии на производство спирта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине планируют приватизировать Укрспирт в 2020 году.