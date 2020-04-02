10-15 грн: названы аптеки Киева, куда завезли медицинские маски

Медицинская маска / УНИАН

В столице Украине в некоторые аптечные сети завезли медицинские маски, которые можно приобрести по цене в 10-15 гривен за экземпляр.

Такое сообщение опубликовал портал Украинские новости. Также известно, что маски наличествуют в продаже в аптеках сети Доброго дня, Фармация и Подорожник.

Цены на аптеки сети Фармация составляет 10 гривен за штуку. В аптеках сетей Подорожник и Доброго дня маску можно приобрести уже за 15 гривен.

В аптеках Подорожник маски можно купить исключительно в аптеке на улице имени Кибальчича. В сети Доброго дня они есть во всех аптеках.

В аптеках сетей АНЦ и Желаем здоровья маски в продаже отсутствуют.

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