10-15 грн: названы аптеки Киева, куда завезли медицинские маски

Журналисты рассказали, в каких сетях киевских аптеках можно купить медицинские маски - очень ходовой товар в условиях пандемии китайского коронавируса.
В столице Украине в некоторые аптечные сети завезли медицинские маски, которые можно приобрести по цене в 10-15 гривен за экземпляр.
Такое сообщение опубликовал портал Украинские новости. Также известно, что маски наличествуют в продаже в аптеках сети Доброго дня, Фармация и Подорожник.
Цены на аптеки сети Фармация составляет 10 гривен за штуку. В аптеках сетей Подорожник и Доброго дня маску можно приобрести уже за 15 гривен.
В аптеках Подорожник маски можно купить исключительно в аптеке на улице имени Кибальчича. В сети Доброго дня они есть во всех аптеках.
В аптеках сетей АНЦ и Желаем здоровья маски в продаже отсутствуют.
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