Маски в Украине стали новой разновидностью наркоты

Украинцам хотят запретить ходить без масок / УНИАН

ВОЗ постоянно буквально умоляет - не носите маски! Они бесполезны и даже опасны для здоровых, а нужны только больным и тем, кто за ними ухаживает. Но так как все дебилы носят маски, их не хватает тем, кому они действительно нужны.

И тут известный вирусолог Аваков запрещает украинцам выходить из дома без масок. Угрожает штрафами.

В муниципалитете, где я живу, чиновники советуют жителям тщательно продуманные пешие маршруты в лесу и по берегу Северного моря, чтобы распределить людей во время прогулок равномерно.

В Украине Аваков запрещает гулять в лесу. И стадо идиотов радуется - мы так вирус победим!

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Думаю, Аваков прекрасно знает, что ВОЗ выступает против массового ношения масок.

Но маски стали чем-то вроде наркоты - деньги из воздуха. Менты недавно подмяли под себя этот бизнес (помните серию арестов?) И теперь будут делать деньги на украинцах-терпилах. Под угрозой штрафов.