Будьте бдительны: украинцам продают подделки вместо антисептиков

Антисептик может нанести вред здоровью / РБК-Украина

Журналисты провели эксперимент и приобрели вместе с девушкой по имени Ирина антисептик в одном из супермаркетов столицы.

Как говорится в сюжете ТСН, покупательница сразу брызнула жидкость на руки, и на них высыпала красными пятнами аллергия.

"Сейчас оно будто въелось в кожный покров. А эти два дня я даже не могла руки помыть. У меня было ощущение, что это что-то разведенное", - говорит девушка.

Аналогичный эксперимент провели с девушкой по имени Татьяна. У нее ситуация была еще хуже – на руках остались ожоги, с которыми пришлось обращаться к врачу. В магазине вину отрицают и заверяют, что сменили поставщика и, соответственно, товар.

Читайте такжеУкрспирт переводят на производство сырья для антисептиковСотрудники ТСН решили проверить состав и качество антисептиков в лаборатории. Приобрели в супермаркете, в киоске на столичном Подоле, а также еще флакон по рекомендации блогера, который рекламировал средство в соцсети.

В лаборатории сделали анализ и подвели итог: в каждом флаконе обнаружено опасное для здоровья человека вещество ацеталь с ацетальдегидом в больших дозах. Везде норма превышает допустимую в 100 раз, поэтому организму будет нанесен серьезный вред.

"Они могут вызвать отравление, раздражение, токсические реакции", - говорит ведущий инженер научно-исследовательской лаборатории Ирина Стрельченко.

Эксперты отметили, что все три антисептика, которые брали на анализ, оказались крайне токсичны.

Как ранее сообщалось, в Киевской области в условиях пандемии коронавируса из-за низкой зарплаты, огромных нагрузок и риска заболеть из больниц начали увольняться врачи и младший персонал.

Напомним, в Тернопольской области медики районных больниц заявили о неготовности к эпидемии коронавирусной инфекции.