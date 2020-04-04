В Полтаве покупатель бросил мелкие деньги кассиру в лицо: шокирующее видео

Мужчина из-за мелочи устроил дебош в магазине / Фото: скриншот

В Полтаве полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий мужчины, который в супермаркете бросил сдачу в виде копеек женщине-кассиру прямо в лицо.

Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Полтавской области, инцидент произошел 3 апреля - 49-летний посетитель супермаркета возмутился тем, что кассир дала ему сдачу мелкими монетами.

Сотрудница магазина возразила, что ничего не сделала противозаконного, поскольку мелочь также является национальной валютой. Покупатель устроил скандал и с криком бросил мелочь женщине в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой. После этого он пошел на выход, по-хамски отвечая мужчинам, которые попытались заступиться за женщину.

Видео происшествия попало в Сеть и вызвало шквал возмущений, об этом стало известно сотрудникам полиции. Правоохранители открыли дело по статье "хулиганство". Фигурант во время общения с правоохранителями свою вину признал, ему может грозить наказание в виде штрафа или ареста.

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