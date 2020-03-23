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Карантин в Украине: на Тернопольщине мужчина пришел в магазин в маске чумного доктора

23 марта 2020, 15:39

Мужчина среагировал на коронавирусный карантин в Украине со свойственным ему юмором.

Чумной доктор
На Тернопольщине пришел в супермаркет в маске чумного доктора / скриншот из видео

В городе Збараж, что в Тернопольской области, мужчина пришел в супермаркет в маске пресловутого чумного доктора. 

Соответствующее видео было опубликовано в Сети. В ролике видно, как мужчина с тростью, в черном пальто и резиновых перчатках расплачивается у кассы. 

Напомним, что такие "клювастые" маски носили врачи во время эпидемии чумы в Европе несколько лет назад. Они делали из плотной кожи, а глаза защищались стеклами.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как на одной из киевских остановок общественного транспорта на кондуктора с кулаками набросился пассажир. "Какого х*я ты тут едешь, если мне надо ехать. Иди нах*й, ты, бл*дь, десятый", - кричал хулиган.

новости Украины Новости Тернополя карантин коронавирус
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