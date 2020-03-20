"Иди нах*й, ты, бл*дь, десятый": в Киеве пассажир выкинул кондуктора из троллейбуса - видео

Пассажир выкинул кондуктора из автобуса/ скриншот из видео

В столице Украины карантин, введенный из-за эпидемии китайского коронавируса, привел к транспортному коллапсу и, соответственно, к стычкам с насилием.

В Сети появилось видео, как на одной из киевских остановок общественного транспорта на кондуктора с кулаками набросился пассажир. Он стоял одиннадцатым в очереди и его, согласно правилам карантина в Киеве, нельзя было пропустить в салон.

Пассажир разгневался и, обильно матерясь, попросту вышвырнул кондуктора из салона троллейбуса.

"Какого х*я ты тут едешь, если мне надо ехать. Иди нах*й, ты, бл*дь, десятый", - кричал осатаневший грубиян. Окончание инцидента на видео не попало. Однако, ни у кондуктора, ни у пассажира не было защитных медицинских масок.

Напомним, ранее мэр города Виталий Кличко заявлял о том, что киевский метрополитен не заработает до 3 апреля. А позднее в СМИ появилась информация о том, что из-за карантина в Киеве в апреле 2020-го столичная подземка не будет работать еще некоторое время.