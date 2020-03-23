Карантин в Украине грозит закончиться погромами

Людям нужны выплаты, иначе все закончится погромами / УНИАН

Итак, власти Киева ужесточают карантин и ограничивают практически любое передвижение в городе. Это логично, хотя и запоздало с последовательностью. Еще и алогично с действиями других ветвей власти.

Поясню. В Киеве тотальный карантин. Оке. Но в это же время в страну заезжают десятки тысяч заробитчан, которые массово рассасываются по всей стране. Без проверок и карантина.

Ну вот для примера. Американцы просто не впускают своих граждан из Европы. Типа, права человека есть, но право большинства сейчас важнее. Извините. А в Италии за последние сутки померло от коронавируса почти 800 чел. За сутки. Это уже запредельная цифра, которая по-настоящему пугает. Я не разбираюсь в медицине. И не знаю, какое состояние медицины в Италии. Но не зная и не разбираясь в этом, у меня нет ни малейших сомнений – медицина в Италии в разы круче и развитей, чем в Украине. Хотя бы потому что в Италии не было Супрун.

Читайте такжеЕсли власть не заставит людей сидеть дома, счет мертвым пойдет на тысячи в деньА к нам в это же время завозят заробитчан из Европы, включая Италию. Сколько у нас сейчас больных, не знает даже Бог. У него сейчас тоже запара. У нас до сих пор по стране не проверено даже тысяча людей. Это очень по-украински. Как с переписью. Комфортно везде писать, что нас 42 миллиона. И комфортно говорить, что "в Украине выявлено меньше 50 человек зараженных коронавирусом".

Но вот какое дело. Даже среди элитки таких уже двое. Два нардепа. А эти паразиты у нас идут в строго фасованных партиях. И их уже двое. И в параллельной реальности "меньше 50 по всей Украине".

Но возвращаемся в Киев. Кличко вводит карантин по итальянскому типу. Максимальная изоляция людей. Хорошо и логично. Ну а как насчет социального копирования итальянцев? Единоразовые выплаты сезонным работникам и фрилансерам? Перенос выплат по кредитам на время карантина? Премии медработникам и ментам? Заморозка увольнения сотрудников на время карантина? Компенсации работодателям?

Смотрите. Итальянцы сейчас не шикуют. Это факт. Там всем сейчас тяжело. Но "тяжело" и "невыносимо" - это разные эпитеты, согласитесь. Вот Украина сейчас приближается к порогу "невыносимо". Хотя у нас и нет 800 трупов в сутки.

Читайте такжеКак долго будет длиться эпидемия коронавирусаВводя драконовские ограничительные меры, власти страны не решают вообще НИ-КА-КИХ социальных проблем людей. Вот вообще ничего. Сравнительно защищены только пенсионеры. Хотя бы потому, что их нищета перед смертью остается стабильно гарантированной.

А что у остальных? Что делать сейчас мамке-одиночке с ребенком на съемной квартире? Та ладно, граничные примеры. Что делать молодому 30-летнему пацану без обязательств и кредитов? Ему же тоже что-то жрать надо.

А как сейчас жить "остальным больным"? У нас тут носятся с коронавирусом, как будто у нас только люди в стране могут умереть от пневмонии. А ведь украинцы очень больной народец. Запредельно больной. Мобилизуя остатки постсупруновской медицины на борьбу с коронавирусом, люди с остальными болячками остаются один на один.

Что нужно в том же Киеве прямо сейчас? Продовольственные пайки и какие-то минимальные денежные выплаты людям. Хоть по 500 гривен в неделю.

Вы пытаетесь изолировать людей от общения. Сделать из них Робинзонов. Но Робинзоном может позволить себе быть Вадим Столар у которого в личном погребке лежит несколько тон американской и европейской валюты вместе с золотовалютным запасом Сенегала. Он может позволить себе писать трогательные посты об ужесточении карантинных мер. Естественно, ради здоровья людей.

Читайте такжеДиктатура в Украине из-за коронавируса неизбежнаНо у простых людей другие ценностные координаты. От коронавируса никто умереть не хочет. Люди вообще не хотят умирать, даже бедные. И люди понимают все риски, когда они сельдью набиваются в троллейбусы. Но они ведь туда лезут именно потому, что у них нет столаровских погребков. Троллейбус для них сейчас – это их "дорога жизни". Они рискуют жизнью для того, чтобы именно жить. Выжить. Заработать, чтобы пожрать. Буквально. Мивину, а не рябчиков под "дом периньон".

Если власти этого не понимают, то закончится все плохо. Минимум – погромами магазинов. Люди уже взвинчены. Два крайних раза был в маркете и дважды становился свидетелем перепалок. В стране, где нет хлеба и зрелищ, начнется беда. Люди сами устроят зрелище в борьбе за хлеб.