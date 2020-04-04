Путинские наемники на Донбассе ранили местную жительницу - подробности

Боевики ранили местную жительницу / УНИАН

Во время беспощадного обстрела Верхнеторецкого боевиками была ранена местная жительница.

Как пишет пресс-центр штаба ООС 4 апреля, около 17:00 сепаратисты со станковых противотанковых гранатометов открыли огонь по жилому сектору Верхнеторецкого. При этом населенный пункт значительно удален от позиций украинских военных.

"В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница гражданка Д., которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома. Женщину оперативно доставили в городскую больницу г. Торецк и оказали квалифицированную медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

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Сейчас на месте обстрела работают правоохранители, а также представители украинской стороны Совместного центра по контролю и координации и гражданско-военного сотрудничества Объединенных сил.

"Такими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных местных жителей и вновь подтвердили преступную суть установленного на захваченных территориях оккупационного режима", - резюмировали в штабе ООС.

Война на Донбассе

Как ранее писал Главред, социологи решили выяснить, как украинцы относятся к действиям нынешней власти на Донбассе. 70% опрошенных украинцев считают, что действия власти неуспешны в деле решения конфликта на Донбассе.

Также напомним, с 15 марта 2020 года командование ООС закрыло все контрольно-пропускные пункты на Донбассе. Тогда сообщалось, что лица с пропиской на неподконтрольной части Донбасса никак не смогут въехать на территорию Украины. Аналогичная мера должна быть применена и к зарегистрированным на территории Украины людям, желающим выехать на территорию "ДНР/ЛНР".