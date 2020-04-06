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"Пока не начнут КамАЗами вывозить": украинцы сопротивляются новой реальности со штрафами

6 апреля 2020, 09:32

Власти все время ужесточают карантин, а украинцы, как в том анекдоте – вы в окно, а мы в дверь, вы в дверь, а мы через окно.

коронавирус,Украина
Украинцы возмущены ужесточением карантина / УНИАН

В то время, как Европа и США оплакивают тысячи жертв ненасытного китайского вируса Ковид-19, многие украинцы убеждены, что проблема преувеличена, риски минимальны и карантин – эксперимент власти над гражданами и желание убить экономику.

Честно говоря, мнений, почему коронавирус – это не такое большое зло, каким его рисуют, много разных и очень красочных. Часть граждан отвергают новую реальность, мировая, да и собственная статистика для них – это всего лишь цифры.

Народ по-прежнему думает, что в зоне риска только больные старики, а им, молодым и здоровым, боятся нечего. И плевать на то, что опасный Ковид-19 убивает даже тех, у кого не было жалоб на здоровье.

В то же время уже в Украине подтверждено 1319 случаев COVID-19, болезнь убила 37 наших граждан.

В общем, власти все время ужесточают карантин, чтобы остановить пандемию коронавируса, а украинцы, как в том анекдоте – вы в окно, а мы в дверь, вы в дверь, а мы через окно.

Сегодня, 6 апреля, в силу вступили новые правила. Украинцев обязали находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом. 

В Кабмине дали детальное разъяснение относительно новых ограничительных мер на период карантина, которые будут действовать по 24 апреля.

Отныне запрещено детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.

Отныне запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Нельзя выходить на улицу без документов и могут вместе перемещаться не более двух человек.

Список запретов, на самом деле, большой. За нарушение – неприятный сюрприз в виде штрафов от 17 до 34 тысяч гривен и даже уголовная ответственность.

Главред узнал, как украинцы приняли новую реальность и готовы ли они ограничить свою свободу ради борьбы с уханьской заразой. В соцсетях по этому поводу много разных мнений.

"Кабінет міністрів хай засуне собі те рішення...", -  пишет Павел Приходько.

"Поки не почнуть Камазами вивозити, наші люди не зрозуміють", - добавил Юрий Конюк.

"По якій причині вони сволочі посилюють карантин, в нас немає епідемії і надзвичайного стану", - вопрошает Миша Сорокатюк.

"Громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.не забывайте об этом. общественное место это не улица", - пишет Владислав Петвас.

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Напомним, ранее сообщалось, с понедельника, 6 апреля, в Украине ужесточили карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В частности, с сегодняшнего дня украинцы обязаны находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом. 

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