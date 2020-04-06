"Плюют на закон": скандальный Кива поведал, почему проигнорил допрос в ГБР

Кива назвал причину свей неявки на допрос в ГБР / УНИАН

Скандальный народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива объяснил, почему решил проигнорировать визит в ГБР для получения подозрения по делу о драке с Максимом Майманом.

"Повестка у меня на 6 апреля на 11:00. Однако, основываясь на 138 статье, можно не прийти в связи с эпидемией. А у нас вообще пандемия. Более того, у нас принят закон, запрещающий появляться в общественных местах. Поэтому, когда мне присылают повестки, сами же и нивелируют этот закон. А у меня нет 17 000 гривен, чтобы платить штраф за посещение ГБР. Плюя на закон, они прислали повестку на 9-10 апреля. Как законопослушный гражданин действую исключительно в рамках законодательства: у нас есть четкие нормы ограничения в период карантина. Присылают мне ее на телефон, что не имеет под собой юридической силы. Подобные действия – непрофессионализм генпрокурора Ирины Венедиктовой", - сказал нардеп в интервью Стране.

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Кива обвинил генпрокурора Венедиктову в том, что она нарушает его конституционные права и системно уклоняется от расследования уголовного производства, которое было возбуждено по факту заявления Кивы о нападении на него.

"Это дает мне основания полагать, что Ирина Венедиктова действует в интересах преступной группировки, что наняла этого псевдо-ветерана (Маймана - Ред.) для провокации", - обвинил генпрокурора политик.

Также Кива опубликовал в своем Telegram видеообращение к Венедиктовой, в котором потребовал у Офиса прокурора определить его статус в деле о драке.

Ранее Главред писал, что Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО. Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо. В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.

Позже стало известно, что генпрокурор открыл дело против Кивы за драку.