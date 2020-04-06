УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Плюют на закон": скандальный Кива поведал, почему проигнорил допрос в ГБР

6 апреля 2020, 22:09

Нардеп отметил, что не пришел на допрос в ГБР из-за объявленного карантина.

Кива
Кива назвал причину свей неявки на допрос в ГБР / УНИАН

Скандальный народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива объяснил, почему решил проигнорировать визит в ГБР для получения подозрения по делу о драке с Максимом Майманом.

"Повестка у меня на 6 апреля на 11:00. Однако, основываясь на 138 статье, можно не прийти в связи с эпидемией. А у нас вообще пандемия. Более того, у нас принят закон, запрещающий появляться в общественных местах. Поэтому, когда мне присылают повестки, сами же и нивелируют этот закон. А у меня нет 17 000 гривен, чтобы платить штраф за посещение ГБР. Плюя на закон, они прислали повестку на 9-10 апреля. Как законопослушный гражданин действую исключительно в рамках законодательства: у нас есть четкие нормы ограничения в период карантина. Присылают мне ее на телефон, что не имеет под собой юридической силы. Подобные действия – непрофессионализм генпрокурора Ирины Венедиктовой", - сказал нардеп в интервью Стране.

Читайте также"Этот ссыкун": Киву поймали за "мокрым делом"

Кива обвинил генпрокурора Венедиктову в том, что она нарушает его конституционные права и системно уклоняется от расследования уголовного производства, которое было возбуждено по факту заявления Кивы о нападении на него.

"Это дает мне основания полагать, что Ирина Венедиктова действует в интересах преступной группировки, что наняла этого псевдо-ветерана (Маймана - Ред.) для провокации", - обвинил генпрокурора политик.

Также Кива опубликовал в своем Telegram видеообращение к Венедиктовой, в котором потребовал у Офиса прокурора определить его статус в деле о драке.

Ранее Главред писал, что  Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО. Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо. В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.

Позже стало известно, что генпрокурор открыл дело против Кивы за драку.

Илья Кива Ирина Венедиктова новости Украины драка ГБР допрос
Сейчас вы просматриваете новость «"Плюют на закон": скандальный Кива поведал, почему проигнорил допрос в ГБР». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:51
Состояние резко ухудшилось: Борис Джонсон загремел в реанимацию и назвал приемленника
22:43
"Оплата гречкой или туалетной бумагой!": в Киеве начали сдавать в аренду собак для прогулок Видео
22:30
Грудастая порноактриса-брюнетка лукаво и пошло порадовала фанатов на фото Фото
22:09
"Плюют на закон": скандальный Кива поведал, почему проигнорил допрос в ГБР
21:43
Комаровский объяснил, от чего зависит активность коронавируса Видео
21:41
"Не е*ут, ни ху*шечки": Шнуров пожаловался на проблемы в России
21:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на Благовещение 2020: кому опасаться интима Видео
21:30
В Офисе президента поздравили королеву украинской поп-музыки
21:30
Новый поворот: судно для достройки Северного потока-2 перенаправили
21:28
Повезет далеко не всем: в Минздраве признались, кого будут бесплатно лечить от коронавируса
21:05
Від пацанки до панянки 4 сезон 8 выпуск - кто ушел Видео
21:04
Глава Слуги народа развеял "миф" о Зеленском и Богдане
20:43
В Тернополе женщина не впустила домой супруга, вернувшегося из Польши Видео
20:42
Плевать на карантин: Кличко не смог запретить посещать храмы на Пасху
20:25
Кому чеснок вреден, и в чем заключается его "суперсила" Видео
20:24
Пуля раздробила челюсть: всплыло видео с места стрельбы в бизнесмена Мультика Видео
19:50
У каждого своя ложь 1 и 2 серия смотреть онлайн 06-04-2020 Видео
19:43
"Русский язык не искоренить": в Слуге народа возник скандал из-за украинизации
19:41
Надежда Бабкина срочно госпитализирована в больницу
19:36
Песах 2020 – когда еврейская Пасха в 2020 году и ее традиции
19:32
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных COVID-19 на 6 апреля
19:16
В Киеве от уханьской заразы скончался сотрудник Укроборонпрома
19:11
Исцеленный "русским духом" Лещенко показал "белых человечков" в России
18:56
Погода в Украине на Благовещение 2020: где ожидается +20 Видео
18:55
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 8 выпуск 06-04-2020 Видео
18:45
"Назначили членом": 24-летняя секретарша стала топ-менеджером Укрзализныци со 160 тысяч зарплаты
18:44
COVID-19 у Онуфрия и Новинского – что известно о заражении в Лавре Видео
18:33
Джоан Роулинг заболела коронавирусом Видео
18:32
Нардеп рассказал, сколько в Раде больных коронавирусом
18:12
Гибель Боинга МАУ: в Иране сказали, почему никого не накажут Видео
17:33
Картинки с наступающим Благовещением и поздравления своими словами
17:31
В Николаеве прострелили голову криминальному авторитету Мультику
17:17
Анонсировано переиздание самого безумного клона GTA – Saints Row: The Third
16:45
"Разведут, обманут, подставят": Комаровский раскрыл проблему Зеленского в борьбе с коронавирусом Видео
16:40
Украинцы стали меньше разбиваться в автомобильных авариях Видео
16:06
The Last of Us Part II явно не выйдет в ближайшее время
15:44
Уханьская зараза неравнодушна к алкоголю: в ВОЗ огорошили заявлением Видео
15:29
Steam снова побил рекорд по количеству пользователей за день
14:47
Запрет передвижения автомобилей в Киеве ничего не даст - эксперт Видео
14:27
НБУ без света, 3 района без интернета – пожар на Крещатике обернулся жуткими проблемами Видео
14:13
"Мы тут вымерли все почти": Сплин выпустил пронзительную песню Видео
14:01
Украина на замке: власти опять закрывают пункты пропуска на границе Видео
13:45
"Отстреливать вездесрущих тварей": фейковый пост Филатова вызвал скандал Видео
13:42
Apple разработала миллионы масок для защиты от коронавируса
13:33
Умер Джей Бенедикт - звезда Чужих, Звездных войн и Бэтмена
12:47
Опасным коронавирусом заболеют 30 миллионов украинцев - инфекционист Видео
12:35
Ходячие мертвецы 10 сезон 15 серия смотреть онлайн и обзор Видео
12:19
В США зафиксирован первый случай заражения животного коронавирусом COVID-19
12:08
Наркозависимая участница Від пацанки до панянки легла на реабилитацию Видео
12:00
В каком темпе коронавирус шагает по Украине: интересные цифры от Минздрава Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять