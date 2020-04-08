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Как хоронить умерших от Ковид-19: Минздрав призвал украинцев не целовать покойника

8 апреля 2020, 15:27

Минздрав обнародовал рекомендации, которых следует придерживаться при проведении ритуальных обрядов.

коронавирус Италия
В Минздраве рассказали, как правильно хоронить умерших от коронавируса / Reuters

По состоянию на 8 апреля в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения COVID-19. За сутки добавились 206 новых инфицированных.

Жертвами коронавируса стали 52 человека, из них 29 женщин и 23 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%. Выздоровели – 35 украинцев.

В связи с ростом количества умерших от уханьской заразы Минздрав обнародовал рекомендации, которых следует придерживаться при проведении ритуальных обрядов. 

В частности, в ведомстве попросили украинцев придерживаться следующих рекомендаций во время похорон: 

  • не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
  • не более 1 человека на 10 квадратных метров;
  • безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
  • им запрещено целовать тело умершего лица из-за риска инфицирования;
  • захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
  • органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствующих при погребении.

Отметим, в под сообщением Минздрава в Фейсбуке украинцы пишут, что чиновники явно не в себе.

"Цілувати тіло померлого. МОЗ ви там всі дураки? Мля і такі шизофреніки керують країною", пишет Юрий Залозный.

"Зате в Італію відправили тонни антисептиків... А українців хоронити будуть...Бо ніде спирту і масок в аптеках немає", - добавила Виктория Антоненко.

Читайте такжеОтмена карантина с 14 апреля: Шмыгаль рассказал, когда народ выпустят из-под замкаНапомним, ранее в Сети появилось видео, как коммунальные службы Днепра готовят сотни могил для будущих жертв эпидемии коронавируса Covid-19.

По информации, 600 ям выкопали на 12 кладбищах города.

По словам коммунальщиков, инициативу они переняли у ритуальных служб Италии и Испании, которые поделились опытом и жаловались, что из-за высокой смертности возникли трудности с погребением умерших.

коронавирус в Украине Минздрав похороны новости Украины
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