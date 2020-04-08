Как хоронить умерших от Ковид-19: Минздрав призвал украинцев не целовать покойника

Минздрав обнародовал рекомендации, которых следует придерживаться при проведении ритуальных обрядов.
По состоянию на 8 апреля в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения COVID-19. За сутки добавились 206 новых инфицированных.
Жертвами коронавируса стали 52 человека, из них 29 женщин и 23 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%. Выздоровели – 35 украинцев.
В связи с ростом количества умерших от уханьской заразы Минздрав обнародовал рекомендации, которых следует придерживаться при проведении ритуальных обрядов.
В частности, в ведомстве попросили украинцев придерживаться следующих рекомендаций во время похорон:
- не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
- не более 1 человека на 10 квадратных метров;
- безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
- им запрещено целовать тело умершего лица из-за риска инфицирования;
- захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
- органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствующих при погребении.
Отметим, в под сообщением Минздрава в Фейсбуке украинцы пишут, что чиновники явно не в себе.
"Цілувати тіло померлого. МОЗ ви там всі дураки? Мля і такі шизофреніки керують країною", пишет Юрий Залозный.
"Зате в Італію відправили тонни антисептиків... А українців хоронити будуть...Бо ніде спирту і масок в аптеках немає", - добавила Виктория Антоненко.
Читайте такжеОтмена карантина с 14 апреля: Шмыгаль рассказал, когда народ выпустят из-под замкаНапомним, ранее в Сети появилось видео, как коммунальные службы Днепра готовят сотни могил для будущих жертв эпидемии коронавируса Covid-19.
По информации, 600 ям выкопали на 12 кладбищах города.
По словам коммунальщиков, инициативу они переняли у ритуальных служб Италии и Испании, которые поделились опытом и жаловались, что из-за высокой смертности возникли трудности с погребением умерших.