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На Порошенко завели уголовное дело за злоупотребления: стали известны детали

8 апреля 2020, 16:01

Действия Петра Порошенко квалифицировали по нескольким статьям УК.

Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Уголовное дело о возможных злоупотреблениях бывшего президента Петра Порошенко открыто Офисом генерального прокурора.

Открытое производство касается нарушений при назначении судей Верховного Суда, рассказали в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Генеральным прокурором 6 апреля 2020 года на основании обращения работников Верховного Суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомерных действий Президента Украины, полномочия которого прекращены, и других лиц при издании указов Президента Украины от 10.11.2017 № 357/2017 и от 07.05 .2019 № 195/2019 "О назначении судей Верховного Суда", - говорится в опубликованной информации.

В частности, по сообщению работников Верховного Суда, основания для издания указов Президента и назначения ними судей не соответствуют нормам Конституции и закона О судоустройстве и статусе судей, отмечается в сообщении.

Читайте также"Большая афера": эксперт объяснил, почему Зеленский – проект ПорошенкоКроме того, судьи были предназначены не в Верховный Суд, как это предусмотрено ст. 125 Конституции, а в кассационные суды, неконституционность которых была признана решением КСУ.

Работники ВС обратили внимание на то, что были незаконно лишены права на труд и его оплату в связи с так называемой ликвидацией Верховного Суда.

Такие действия Порошенко квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 4 ст. 382 (невыполнение судебного решения), ч. Ч. 1, 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса.

Досудебное расследование в уголовных производствах поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований, а процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокурорами ОГП.

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Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова при рассмотрении ее назначения в Раде заявила, что по делу экс-президента Петра Порошенко будут приняты максимально быстро законные решения.

Петр Порошенко Офис генпрокурора Верховный суд Украины уголовное дело злоупотребление
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