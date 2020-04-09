Эксперт ошарашил правдой о покупке аппаратов ИВЛ во время пандемии

В условиях пандемии коронавируса возникла проблема с аппаратами ИВЛ / УНИАН

Во время жуткой пандемии опасного коронавируса, из-за которого у человека возникает атипичная пневмония, важным условием спасения жизней является наличие в больницах аппаратов искусственной вентиляции легких.

Но, в данный момент купить качественные аппараты ИВЛ практически невозможно. Об этом сообщил президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров в интервью для ZN.UA .

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"Купить сейчас нормальные качественные аппараты искусственной вентиляции легких невозможно практически во всем мире. Они нужны всем, и заводы-производители продают их за определенными квотами на страны. А те, что доступны и предлагаются на рынке – это в большинстве случаев абсолютный бред. Знаете, есть "Запорожец", а есть Mercedes. Вот так и с аппаратами ИВЛ. Есть брендовые заводы – например, Дрегер, Гамильтон, Маке или китайский Миндрей. Аппараты, которые они изготавливают, проверенные временем, и они есть в Украине", - рассказал Дубров.

При этом, чтобы купить новые качественные аппараты ИВЛ указанных брендов, на специальных заводах созданная очередь. Для того чтобы получить аппарат нужно ждать три-четыре месяца. А некоторые аппараты, по словам Дуброва, появятся на рынке лишь в начале 2021 года.

"А вот плохенькие аппараты ИВЛ, которые к COVID-19 стоили до 300 тыс грн., сейчас продают по 700 тысяч, а то и по полтора миллиона. При этом учтите отсутствие представительства заводов-части программы в Украине, а значит – отсутствие сервиса. То есть если в аппарате что-то сломается, ремонта или не будет вообще, или придется ждать месяца два", - добавил Дубров.

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