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"Пробил дно": в Запорожье обрушился этаж жилого дома

11 апреля 2020, 17:29

Существует опасность обрушения еще двух этажей.

Существует опасность обрушения еще двух этажей / zp.dsns.gov.ua

В Заводском районе Запорожья первый этаж трехэтажного жилого дома провалился в подвал.

Как сообщили в пресс-служба облуправления Госслужбы по ЧС, обрушились конструкции части жилого трехэтажного дома №4 по улице Павлокичкасской.

Спасатели ГСЧС , прибывшие на место аварии, установили , что произошло разрушение конструкций жилого дома с обрушением первого нежилого этажа в подвал.

Существует опасность обрушения 2 и 3 этажей, где находятся квартиры жильцов.

Более 50 жителей дома вышли на улицу, 15 из них спасателям пришлось эвакуировать из очага обрушения.

/ zp.dsns.gov.ua

Аварийный дом оцеплен. На месте происшествия работает полиция , газовая служба, местные власти.

Решается вопрос об обеспечении жителей дома временным местом жительства. Скорее всего, они будут поселены в модульный городок для переселенцев.

Также стало известно, что жильцы обрушившегося дома обвиняют в этом управляющую компанию и городские власти.

По их словам, те год не реагировали на многочисленные жалобы жильцов об аварийной ситуации в доме, связанной протеканием канализации в подвал.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове обрушился автомобильный мост.

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