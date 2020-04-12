Сидите дома: у Авакова поведали, когда украинцы смогут выехать за границу

Геращенко спрогнозировал, когда украинцы смогут выехать за границу / УНИАН

Из-за жуткого коронавируса в Украине был введен карантин. Эти ограничения связаны не только с внутренними мерами, но и с закрытием границ для всех, кто находится в других странах.

Как пишет пресс-служба МВД, замминистра МВД Антон Геращенко рассказал, когда Украина откроет границы для других стран, а наши соотечественники снова смогут путешествовать по миру.

По словом чиновника, в ближайшие полгода-год украинцам придется учиться путешествовать внутри страны.

"Даже если пандемия Covid-19 пойдет на спад, то в ближайшие месяцы украинцам не стоит ожидать открытия границ между странами", - считает Геращенко.

По мнению Геращенко, восстановление международного туризма можно ожидать где-то через год.

"В ближайшие полгода-год Европа и весь мир будут закрыты для туризма", - заверил он.

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По словам чиновника, для украинских граждан появится возможность открывать для себя по-новому Украины туристическую. Геращенко призвал туроператоров расширять внутренние туристические маршруты - походы в Карпаты или прогулки по Днепру.

Как ранее писал Главред, на границе с Венгрией увеличилось количество украинцев, которые возвращаются на родину. Как рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, наблюдается существенное увеличение количества наших соотечественников, возвращающихся из-за границы через пункт пропуска Тиса на Закарпатье.

Ранее сообщалось о том, что перед ужесточением карантина возвращающиеся из Польши украинцы устроили ад на границе.