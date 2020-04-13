УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Вернуть не только Крым и Донбасс": Турчинов напророчил России судьбу СССР

13 апреля 2020, 07:50

Россия – это великан на глиняных ногах, который будет разрушен, уверен Турчинов.

Турчинов и прищур
Турчинов спрогнозировал развал России  / Reuters

Россия унаследовала от СССР "генетические болезни саморазрушения", а это значит, что Украина сможет вернуть  не только Крым и Донбасс. Об этом заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

По его словам, еще за год до распада СССР никто не мог представить, что это вообще возможно.

"Россия унаследовала от Советского Союза не только тоталитарную идеологию агрессивности и коварства, не только ядерное оружие и военную стратегию. Россия – это великан на глиняных ногах, который будет разрушен", – сказал Турчинов в интервью изданию Обозреватель.

В итоге, Украина может вернуть не только Донбасс и Крым, уверен политик.

"В украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым. Другой вопрос - Украина должна достойно пройти испытания и стать региональным лидером, сильной динамично развивающейся страной", - отметил он.

При этом Турчинов считает, что остановить российскую агрессию и защитить страну можно только силой.

"Сильная экономика, сильная армия, мощное современная оружие - это должно быть главным приоритетом для руководителей Украины", - резюмировал он.

Напомним, ранее политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов прокомментировал перспективу возможности развала Российской Федерации и высказал мнение, что именно аннексия Крыма и поставила под вопрос границы РФ.

Экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что развал Российской Федерации неминуем, и Украина должна быть готова к этому. В то же время генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что страны Запада не допустят развала Российской Федерации как государства.

Как сообщал Главред, военный эксперт, блогер Эль Мюрид считает, что Россия вошла в предкатастрофическое состояние. По его словам, нефтяная война может быстро привести Россию в состояние братской наркореспублики Венесуэлы.

Александр Турчинов российская агрессия аннексия Крыма новости Украины война на Донбассе развал России
Сейчас вы просматриваете новость «“Вернуть не только Крым и Донбасс”: Турчинов напророчил России судьбу СССР». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:28
Реальный спад пандемии: китайский эпидемиолог дал обнадеживающий прогноз
08:22
Неожиданное свойство известного препарата: в Японии нашли лекарство, которое блокирует активность COVID-19
07:50
"Вернуть не только Крым и Донбасс": Турчинов напророчил России судьбу СССР
07:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 апреля: бесценная помощь, влюбленность и разрушительная гордыня Видео
07:00
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 13 апреля
06:52
Вместо обучения - реалити-шоу: что показали ошибки в онлайн-уроках мнение
06:25
Либо отравят, либо прирежут: назван год, когда Россия избавится от Путина
06:02
Мода 2020: ТОП-10 потрясающих вещей, которые вернулись в моду - фото Фото
05:48
Летает ли Covid-19 в воздухе и боится ли жары: главные мифы о коронавирусе
05:22
"Катастрофическое решение": эпидемиолог высказался о закрытии метро Киева Видео
04:57
Мощь и сила трех планет: астролог назвала счастливчиков апреля 2020
04:26
В моду вернулась женская стрижка лоб из 1900-х: как подстричь дома - фото Фото
03:49
Готовьтесь к новой эпидемии: полыхнет вторая волна коронавируса – эксперт
03:01
Долгожданный коллективный иммунитет к коронавирусу: печальное открытие ученых Видео
02:13
Гороскоп на неделю: кому грозят убытки и серьезные просчеты
01:35
Как испечь идеальный кулич на Пасху: главные секреты приготовления и выпекания Видео
00:52
Страстная неделя – что можно есть, рецепты, заговоры на любовь, деньги Видео
00:19
13 апреля – какой праздник – Страстная неделя 2020: что есть, запреты Видео
12 апреля, воскресенье
23:56
Коронавирус шагает по Украине: печальная статистика Минздрава
23:21
Без шансов: какой антисептик лучше всего "убивает" коронавирус
22:56
Зеленский утвердил новые правила военной службы - что изменится и для кого
22:19
Добыча нефти будет рекордно сокращена - СМИ
22:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 13 выпуск 12-04-2020 - кто прошел в прямые эфиры Видео
22:00
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей умерли и заболели на 12 апреля Видео
21:47
Одиозная Черновол похвасталась справкой из психбольницы
21:30
Снежный прогноз на апрель: синоптик ошеломил неотвратимой аномалией
21:23
Комаровский рассказал о пользе от паразитов Видео
21:16
Жесткий карантин: полиция следит за киевлянами с воды и воздуха Видео
20:35
Ученые обнародовали новые факты о смертельном вирусе
20:10
"Как в войну": коронавирус устроил в Москве 41-й год
20:05
"Работу мы найдем": Кадыров ошарашил наказанием за нарушение карантина
19:31
Премьер Британии впервые обратился к гражданам после излечения от жуткой хвори
19:24
Новый обмен пленными?: у Зеленского заинтриговали неожиданным фото
18:59
Украинского губернатора поймали на нарушении карантина
18:55
Сидите дома: у Авакова поведали, когда украинцы смогут выехать за границу
18:39
Пьянки и скандалы: выяснились шокирующие детали обсервации украинцев под Киевом
18:27
В Ровенской области жуткий пожар охватил монастырь - фото Видео
17:54
Проблемы с посылками: карантин ударил по доставке Укрпочты
17:25
Коронавирус сразит сотни тысяч украинцев: появился зловещий прогноз
17:00
Коронавирус в России: экс-советник Путина рассказал о самом страшном Видео
16:45
"Рождение Христа": Шмыгаль эпично опростоволосился с пасхальным поздравлением
16:06
Обалденный простой рецепт вкусной пасхи: как быстро сделать сладкую паску Видео
16:05
"Хаты горят, как свечки": под Чернобылем пожар уничтожил село, опубликовано жуткое видео Фото
15:55
Уханьская дрянь готовит "сюрприз": главный иммунолог США шокировал заявлением Видео
15:35
Выход из карантина: в Минздраве рассказали, с чего начнут
14:55
Первая смерть от коронавируса в Лавре: злая болезнь убила монаха - СМИ Видео
14:51
Коронавирус навсегда: Комаровский сделал пугающее заявление
14:23
Миллион долларов за вакцину: Зеленский сделал неожиданное предложение
14:14
Лживая пандемия: европейцев призвали не планировать отпуск летом Видео
14:01
Карантин – побоку: толпы верующих собрались у храмов в Вербное воскресенье Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять