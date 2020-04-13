"Вернуть не только Крым и Донбасс": Турчинов напророчил России судьбу СССР

Турчинов спрогнозировал развал России / Reuters

Россия унаследовала от СССР "генетические болезни саморазрушения", а это значит, что Украина сможет вернуть не только Крым и Донбасс. Об этом заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

По его словам, еще за год до распада СССР никто не мог представить, что это вообще возможно.

"Россия унаследовала от Советского Союза не только тоталитарную идеологию агрессивности и коварства, не только ядерное оружие и военную стратегию. Россия – это великан на глиняных ногах, который будет разрушен", – сказал Турчинов в интервью изданию Обозреватель.

В итоге, Украина может вернуть не только Донбасс и Крым, уверен политик.

"В украинский дом может вернуться не только Донбасс и Крым. Другой вопрос - Украина должна достойно пройти испытания и стать региональным лидером, сильной динамично развивающейся страной", - отметил он.

При этом Турчинов считает, что остановить российскую агрессию и защитить страну можно только силой.

"Сильная экономика, сильная армия, мощное современная оружие - это должно быть главным приоритетом для руководителей Украины", - резюмировал он.

Напомним, ранее политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова Александр Морозов прокомментировал перспективу возможности развала Российской Федерации и высказал мнение, что именно аннексия Крыма и поставила под вопрос границы РФ.

Экс-директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что развал Российской Федерации неминуем, и Украина должна быть готова к этому. В то же время генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что страны Запада не допустят развала Российской Федерации как государства.

Как сообщал Главред, военный эксперт, блогер Эль Мюрид считает, что Россия вошла в предкатастрофическое состояние. По его словам, нефтяная война может быстро привести Россию в состояние братской наркореспублики Венесуэлы.