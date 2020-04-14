Адский пожар в Чернобыльской зоне: названа шокирующая причина

В Чернобыльской зоне в Киевской области продолжается тушение сильных лесных пожаров.

К работам привлечены более 400 человек, а также почти 100 единиц техники и авиации, рассказали в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 часов утра 14 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Детятковского, Паришевского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

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К тушению пожаров привлечено 415 человек, а также 98 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 13 апреля осуществлено 227 сбросов воды - 538 тонн.

"Вечером появились кадры затянутой дымом территории самой атомной станции. Несколько километров пламя отделяло от хранилища радиационных отходов, которое рядом с ЧАЭС. Как только спасатели тушат в одном месте, в другом - ветер разносит огонь на гектары", - рассказали журналисты ТСН.

Пожарами уничтожено более десятка отселенных деревень, местные общественные активисты заявили, что это поджог. Между тем, по данным ТСН, по меньшей мере двое спасателей во время тушения пожара получили травмы и ожоги.

Отметим, что в соцсетях высказали предположение о том, что причиной пожаров может быть желание скрыть незаконную вырубку лесов.

"Одна из версий - поджог для скрытия разворовывания леса. По словам очевидцев, живущих в данной зоне - это и есть реальная причина. Картина На дне - беспринципности и аморальности", - комментируют пожары пользователи в соцсетях.

Напомним, ранее в NASA опубликовали пугающие снимки масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.