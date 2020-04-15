Статья с "вышкой": Черновол похвасталась победой в суде

Татьяна Черновол заявила о том, что "полностью свободна".
Бывший народный депутат Татьяна Черновол рассказала о рассмотрении ее дела в Печерском районном суде Киева.
Как подчеркнула она в своем Facebook, суд не избирал ей меру пресечения по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году, в результате которого погиб человек.
"Хорошая новость - сейчас имеем маленькую тактическую победу - я с такой статьей, где "вышка", не только не в тюрьме, а полностью свободна, если не считать особые условия карантина", - отметила Черновол.
Напомним, утром 10 апреля к Черновол с обыском пришли следователи Государственного бюро расследований. Как рассказала она в соцсетях, обыски проходили в ее доме в селе Гора Бориспольского района Киевской области в рамках расследования дела Майдана.
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Также Главред писал, что экс-нардеп Татьяна Черновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева. Документ, датированный 3 мая 2019 года, она сопроводила постом в Facebook.