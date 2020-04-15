ФСБ нашла в Крыму "украинских диверсантов" и обвинила их в подготовке теракта

Задержанные якобы планировали диверсии и теракты

В Федеральной службе безопасности Российской Федерации заявили, что в аннексированном Крыму захватили "украинских разведчиков".

По данным Центра общественных связей ФСБ, на территории Крыма "пресечена деятельность Главного управления разведки Министерства обороны Украины, направленная на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну и вербовку российских граждан".

"Вскрытые разведывательные операции были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в г. Херсон, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем, 1975 года рождения.

Читайте такжеОгонь по спецназу ФСБ: диверсанты ВСУ устроили рейд в Крым перед визитом Путина - журналистРоссийской контрразведкой пресечена деятельность агентурной группы, завербованной и курировавшейся полковником Ахмедовым, в состав которой входили военнослужащая Вооруженных Сил России, подозреваемая в выдаче в 2017-2018 годах представителям украинской военной разведки доверенных ей по службе сведений, составляющих государственную тайну, и гражданин Украины, подозреваемый в осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы", - говорится в сообщении.

В отношении фигурантов Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

Отмечается, что, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей, по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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"Информация о предполагаемой шпионской деятельности задержанных получена в рамках расследования уголовного дела, о возбуждении которого ФСБ России сообщалось в январе. Фигурантом указанного дела является гражданин России, оборудовавший по заданию полковника Ахмедова на территории Республики Крым схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами, которые он предварительно скрытно доставил с территории Украины. Украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры", - добавили в ФСБ.

Напомним, накануне контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали генерал-майора СБУ В.Шайтанова. Его подозревают в государственной измене и работе на ФСБ.