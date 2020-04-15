В Кабмине рассказали, как обуздают цены на продукты во время карантина

Супермаркет, продкты / УНИАН

Украинское правительство планирует ввести государственное регулирование цен на десяток основных продуктов питания. Такая мера, в свою очередь, должна помочь обеспечить максимальную продовольственную безопасность для украинцев.

С соответствующим заявлением выступил глава Минсельхоза Игорь Петрашко в среду, 15 апреля, на брифинге после заседания Кабмина.

"Мы планируем и работаем над тем, чтобы ввести сейчас более мягкий инструмент регулирования. На данный момент это 10 товаров, основные для каждого человека или домохозяйства, — мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, мясо птицы, сливочное масло, гречневая крупа", — заявил он.

По словам Петрашко, Кабмин каждый день сотрудничает с дистрибьюторами и супермаркетами - для того, чтобы удержать приемлемые цены на продовольствие для украинцев и избежать нехватки продуктов.

Напомним, ранее социологи установили путем опроса, что 68% украинцев не запаслись продуктами в достаточном количестве на время эпидемии китайского коронавируса Covid-19.