Пациентов не принимают из-за COVID-19: в больнице Киева произошло ЧП

Положительные тесты подтвердились у 15 медиков / УНИАН

В Киеве приостановлена ургентная госпитализация больных в городскую больницу №6 (Медгородок) из-за обнаруженного у нескольких врачей и пациентов коронавируса.

Как рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталия Вишневская, в медучреждении проходили лечение больные с пневмонией и после того, как их протестировали на коронавирусную инфекцию, оказалось, что у нескольких положительный результат.

"У некоторых пациентов в 6-й больнице обнаружили COVID-19. Их перегоспитализировали в инфекционное отделение, и всем врачам, которые так или иначе имели контакты с пациентами, сделали ПЦР-тесты. У нескольких врачей результаты оказались положительными, они сейчас на самоизоляции, лечатся амбулаторно", - сказала Вишневская.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько медиков подхватили уханьскую мерзостьВсего положительные тесты подтвердились у 15 человек из числа медперсонала.

Вишневская отметила, что все отделения больницы продолжают работать, госпитализированные больные продолжают лечение.

"Все отделения работают, но пока не ургентируют. В больнице пока приостановлена ургентная госпитализация. Всем пациентам также сделаны ПЦР-тесты, все они под контролем находятся и проходят дальнейшее лечение, никого домой не отправляли. Здоровые врачи, у которых ПЦР-тесты не выявили коронавирус, продолжают ходить на работу, лечить пациентов", - заявила Вишневская.

Она добавила, что в этой больнице усилены противоэпидемические мероприятия.

"Но это не вчера случилось. Это уже продолжается определенный период. И это нормальная ситуация, потому что человека, например, с аппендицитом могут привезти в любой больнице, а потом у него окажется COVID-19", - отметила Вишневская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине уже подтвержден 4161 случай COVID-19, умерли 116 человек, выздоровели - 186.