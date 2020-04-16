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"Забираем всех": у Зеленского рассказали о "спорных моментах" с обменом пленных

16 апреля 2020, 12:22

Продолжаются переговоры об освобождении удерживаемых в Крыму и в РФ.

обмен пленными
На Донбассе проходит обмен пленными / @president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что программа обмена "всех на всех" работает эффективно и в круглосуточном режиме.

Как подчеркнул он в Facebook, комментируя процесс сегодняшнего обмена, в рамках которого Украина возвращает 19 своих граждан, есть много спорных моментов, которые требуют тщательной проработки.

"Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан. Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, удерживаемых на территории оккупированного Крыма и в России", - подчеркнул он.

Читайте такжеНовый обмен на Донбассе: что известно о возвращающихся из плена боевиковПо словам Ермака, президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что мы будем бороться за жизнь каждого гражданина Украины.

"Программа обмена "всех на всех" работает эффективно и в круглосуточном режиме. Постоянно работают согласительные комиссии, проверяются все заявления родственников. Мгновенно вносятся любые коррективы", - подчеркнул он.

Ермак отметил, что все это - ради украинцев, которых "мы должны вытащить из ада плена".

"Еще год назад не было ни одной активности по вопросу взаимного освобождения удерживаемых лиц, а сегодня нам удалось построить очень эффективную переговорную конструкцию. Спасибо всем, кто работает над освобождением украинцев", - резюмировал руководитель ОП.

Читайте такжеСкандал с обменом: родственники пленных потребовали встречи с Зеленским

Напомним, ранее в Офисе президента заявили о том, что Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях. Отмечается, что взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

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