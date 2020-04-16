УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Обмен пленными на Донбассе: полный список освобожденных украинцев

16 апреля 2020, 14:22

Украина освободила 20 своих граждан.

обмен пленными
На Донбассе произошел новый обмен пленными / @president.gov.ua

В четверг, 16 апреля, на Донбассе прошел новый этап обмена удерживаемых лиц.

Украинская сторона обменяла пленных с представителями "ДНР" и "ЛНР".

На сайте президента Украины опубликован список из 20 освобожденных в рамках сегодняшнего обмена украинцев.

Как говорится в сообщении, Украина освободила 20 своих граждан, содержавшихся в неволе на временно оккупированных территориях.

Среди освобожденных преимущественно гражданские лица, а также двое военных и один правоохранитель.

Читайте такжеСкандал с обменом: родственники пленных потребовали встречи с Зеленским

Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):

Алакоз Александр (гражданское лицо)

Гриненко Николай (военный)

Илюхин Николай (гражданское лицо)

Карась Владимир (правоохранитель)

Костев Евгений (гражданское лицо)

Помеляйко Александр (гражданское лицо)

Садовский Александр (гражданское лицо)

Сирык Вадим (гражданское лицо)

Шайдов Виктор (военный)

Освобожденные граждане, которых удерживали на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):

Желдак Виталий (гражданское лицо)

Можаев Валентин

Мироныч Сергей

Полозов Николай (гражданское лицо)

Попова Алевтина (гражданское лицо)

Русинов Сергей (гражданское лицо)

Сливка Иван (гражданское лицо)

Сливка Александр (гражданский)

Табачный Александр (гражданское лицо)

Штиль Александр (гражданское лицо)

Яковенко Александр (гражданское лицо)

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о "спорных моментах" с обменом пленных.

обмен пленными новости Украины ЛНР ДНР ОРДЛО Донбасс
Сейчас вы просматриваете новость «Обмен пленными на Донбассе: полный список освобожденных украинцев». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:22
Обмен пленными на Донбассе: полный список освобожденных украинцев
14:10
"Причащал ложечкой в спирте": в Сети глумятся над представительницей церкви в Днепре Видео
14:05
"Похоже на шантаж": эксперт объяснил остановку угледобывающего гиганта
13:58
Bloomberg: PlayStation 5 выйдет в 2020 году и будет стоить значительно дороже PlayStation 4
13:47
Украина вернула пленных из "ЛНР": стала известна формула обмена
13:32
"Только пожилые умирают": в РФ Елена Малышева оскандалилась словами о "прекрасном коронавирусе" Видео
13:25
Перенос ВНО из-за карантина: названы неожиданные сроки
13:00
Добрые поздравления со светлой Пасхой 2020 – коллегам и клиентам
12:54
"Стукачи и доносы": в ВСУ вспыхнул скандал из-за цензуры
12:31
"Ж*па хорошая": Леся Никитюк побаловала поклонников игривым снимком
12:27
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 16 апреля превысило психологическую отметку
12:22
"Забираем всех": у Зеленского рассказали о "спорных моментах" с обменом пленных
12:04
Коронавирус в ВСУ: сколько украинских военных подхватили COVID-19
11:54
Пациентов не принимают из-за COVID-19: в больнице Киева произошло ЧП
11:45
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько медиков подхватили уханьскую мерзость
11:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: новые возможности и удар по ауре Видео
11:20
С крыши капал металл: в Харькове горел самый большой рынок Украины Фото Видео
10:35
Скандал с обменом: родственники пленных потребовали встречи с Зеленским Видео
10:29
Откуда взялся коронавирус: СМИ озвучили шокирующую версию
10:14
Новый обмен на Донбассе: что известно о возвращающихся из плена боевиков Видео
10:06
Как человечество под шумок коронавируса хотят взять под колпак мнение
09:50
"Подите к черту": в ГБР ответили на ругань Авакова
09:45
Платежные системы в Украине могут остановить работу: в чем причина
09:31
Коронавирус в Украине разгорается: число больных подскочило Видео
09:15
На Донбассе началось освобождение удерживаемых: опубликован список на обмен
09:00
Кто заразил человека COVID-19: ученые озвучили новую версию
08:42
Веру поставили на паузу, или Как церковь получила удар ниже пояса мнение
08:30
"Холодная Страстная пятница 2020": Киев предупредили об обрушении температуры
07:58
Антибиотики и народные методы не помогут: врач назвал лучший метод профилактики коронавируса
07:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на Чистый четверг 2020: взаимная любовь и ценность под ногами Видео
07:31
Когда мир откроет границы и возобновятся авиарейсы: эксперты дали прогноз
06:55
"Ленин" и спаситель Порошенко: чем удивит новая Рада мнение
06:31
Нужно обязательно дезинфицировать: ученые назвали новый путь передачи COVID-19
06:10
Избавления от коронавируса не ждите: ученый огорошил откровением о мутации Covid-19
05:47
Весенний маникюр дома: в моде ногти цвета черной смородины - фото Фото
05:45
Пасха в Украине – как работают Приват, Ощадбанк, Новая почта и Укрпочта Видео
05:19
Страстная пятница перед Пасхой – что можно делать и как поздравлять
04:53
Смертельная опасность: Комаровский назвал главную ошибку при лечении коронавируса
04:22
В моду вернулись сентиментальные футболки в стиле лихих 90-х: фото Фото
03:48
Учеба для ученых: топ-3 секс-позы, которые подойдут самым опытным парам
03:02
ПЦР-тесты на коронавирус могут врать: биолог объяснил, в чем причина Видео
02:20
Иммунолог рассказал, помогут ли водка и секс не заразиться коронавирусом
01:37
Грозят тяжелые осложнения из-за коронавируса: врач назвал группу риска Видео
00:56
Когда Чернобыль оправится от губительного пожара: прогноз эколога Видео
00:31
В России намерены отказаться от проведения парада Победы 9 мая - СМИ
00:19
Чистый четверг: прикольные открытки и поздравления в прозе и стихах
15 апреля, среда
23:59
В МОЗ дали рекомендации беременным, зараженным Covid-19 Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 15 апреля
23:40
Депутат из Бучи нецензурно обозвала и избила своих избирателей: опубликовано видео Видео
23:18
Анонимный Бэнкси представил работу, созданную в самоизоляции Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять