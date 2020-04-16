Суд огласил приговор экс-депутату Чорновол

Черновол будет два месяца под домашним арестом / Фейсбук Д.Кучера

В Киеве Печерский суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол по делу Госбюро расследований об убийстве человека в 2014 году в офисе Партии регионов.

Как сообщает Интерфакс-Украина, экс-политик должна содержаться под домашним арестом в течение 2 месяцев — до 8 июня 2020 года.

"Месяц сидела дома, потому что карантин, а теперь еще два месяца – потому что под арестом", — прокомментировала Чорновол постановление суда.

Согласно решению суда, экс-политик должна выполнять следующие требования в рамках действующего законодательства:

носить электронное средство контроля;

прибывать по первому вызову следователя;

не покидать места проживания;

воздерживаться от общения со свидетелями;

сдать документы для выезда на границу.

Депутаты от партии Европейская солидарность хотели выступить поручителями и взять Чорновол на поруки.

"Мне все равно, какое решение вы примете… Потому что я тут не жертва, я тут победитель… это дело не против "майдановцев", а против всех, у кого есть чувство национального достоинства", — заявила она в ходе выступления в суде.

Чорновол подтвердила, что именно она подожгла в 2014 году во время протестов на Майдане офис Партии регионов. Однако добавила, что смерть человека с ее действиями никак не связана.

Также Главред писал, что экс-нардеп Татьяна Чорновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева. Документ, датированный 3 мая 2019 года, она сопроводила постом в Facebook.

Напомним, Чорновол рассказала о рассмотрении ее дела в Печерском районном суде Киева.