Суд огласил приговор экс-депутату Чорновол

Активистка получила два месяца домашнего ареста.
В Киеве Печерский суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол по делу Госбюро расследований об убийстве человека в 2014 году в офисе Партии регионов.
Как сообщает Интерфакс-Украина, экс-политик должна содержаться под домашним арестом в течение 2 месяцев — до 8 июня 2020 года.
"Месяц сидела дома, потому что карантин, а теперь еще два месяца – потому что под арестом", — прокомментировала Чорновол постановление суда.
Согласно решению суда, экс-политик должна выполнять следующие требования в рамках действующего законодательства:
носить электронное средство контроля;
прибывать по первому вызову следователя;
не покидать места проживания;
воздерживаться от общения со свидетелями;
сдать документы для выезда на границу.
Депутаты от партии Европейская солидарность хотели выступить поручителями и взять Чорновол на поруки.
"Мне все равно, какое решение вы примете… Потому что я тут не жертва, я тут победитель… это дело не против "майдановцев", а против всех, у кого есть чувство национального достоинства", — заявила она в ходе выступления в суде.
Чорновол подтвердила, что именно она подожгла в 2014 году во время протестов на Майдане офис Партии регионов. Однако добавила, что смерть человека с ее действиями никак не связана.
Также Главред писал, что экс-нардеп Татьяна Чорновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева. Документ, датированный 3 мая 2019 года, она сопроводила постом в Facebook.
Напомним, Чорновол рассказала о рассмотрении ее дела в Печерском районном суде Киева.