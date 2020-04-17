"Дымовая завеса" и грязный воздух будут терроризировать Киев еще несколько дней

Кульбида рассказал, на какие области Украины двинется масса грязного воздуха из Киева.
В течение ближайших дней в Киеве будет так же тяжело дышать, как сейчас, из-за грязного воздуха, который ветер принес с пожарищ. Ситуация начнет меняться на Пасху.
Об этом в комментарии Главреду заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
По его словам, можно надеяться, что 20 апреля воздух в столице "будет относительно чистым".
При этом Кульбида отметил, что наиболее неблагоприятная ситуация будет складываться каждое утро в ближайшие дни.
Читайте такжеКиев накрыло "радиоактивным одеялом" с чернобыльских пожарищ – эксперт"Наибольшая концентрация загрязняющих веществ накапливается в приземном слое воздуха в утренние часы, когда отсутствует вертикальное перемешивание воздуха. В полуденные часы и до позднего вечера ситуация будет лучше, а утром все снова повторится. А вот с 20 апреля можно ожидать улучшения", – отметил эксперт.
По прогнозам директора Укргидрометцентра, таких сильных порывов ветра, которые наблюдались в Киеве 16 апреля и принесли дым и пепел с пожарищ, в столице не ожидается.
"В течение ближайших десяти дней мы не ожидаем усиления скорости ветра", – уточнил он.
Однако трудно будет дышать не только жителям столицы, потому что, по словам Николая Кульбиды, та масса воздуха, которая сейчас осложняет жизнь киевлянам, постепенно перемещается в юго-восточном направлении.
"Эта масса воздуха движется на Черкасскую и Полтавскую области, то есть вдоль Днепра", – отметил метеоролог.
Напомним, вчера Киев накрыла пылевая буря. Сильный штормовой ветер принес в столицу пыль и пепел с чернобыльских пожарищ. Вечером 16 апреля Киев затянуло дымом, в воздухе появился запах продуктов горения - столица Украины даже стала самым грязным городом на планете.