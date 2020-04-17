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"Дымовая завеса" и грязный воздух будут терроризировать Киев еще несколько дней

17 апреля 2020, 12:10

Кульбида рассказал, на какие области Украины двинется масса грязного воздуха из Киева.

Киев, смог, туман
В Укргидрометцентре рассказали, на какие регионы двинется грязный воздух из Киева / Фото Подробности

В течение ближайших дней в Киеве будет так же тяжело дышать, как сейчас, из-за грязного воздуха, который ветер принес с пожарищ. Ситуация начнет меняться на Пасху.

Об этом в комментарии Главреду заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

По его словам, можно надеяться, что 20 апреля воздух в столице "будет относительно чистым".

При этом Кульбида отметил, что наиболее неблагоприятная ситуация будет складываться каждое утро в ближайшие дни.

Читайте такжеКиев накрыло "радиоактивным одеялом" с чернобыльских пожарищ – эксперт"Наибольшая концентрация загрязняющих веществ накапливается в приземном слое воздуха в утренние часы, когда отсутствует вертикальное перемешивание воздуха. В полуденные часы и до позднего вечера ситуация будет лучше, а утром все снова повторится. А вот с 20 апреля можно ожидать улучшения", – отметил эксперт.

По прогнозам директора Укргидрометцентра, таких сильных порывов ветра, которые наблюдались в Киеве 16 апреля и принесли дым и пепел с пожарищ, в столице не ожидается.

"В течение ближайших десяти дней мы не ожидаем усиления скорости ветра", – уточнил он.

Однако трудно будет дышать не только жителям столицы, потому что, по словам Николая Кульбиды, та масса воздуха, которая сейчас осложняет жизнь киевлянам, постепенно перемещается в юго-восточном направлении.

"Эта масса воздуха движется на Черкасскую и Полтавскую области, то есть вдоль Днепра", – отметил метеоролог.

Напомним, вчера Киев накрыла пылевая буря. Сильный штормовой ветер принес в столицу пыль и пепел с чернобыльских пожарищ. Вечером 16 апреля Киев затянуло дымом, в воздухе появился запах продуктов горения - столица Украины даже стала самым грязным городом на планете.

Николай Кульбида Укргидрометцентр Киев воздух загрязнение смог
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