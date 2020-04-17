Такого еще не было: воздух в Киеве стал невероятно опасным, смог идет на другие города

Смог из Киева дойдет на восток, но загрязнение будет ниже, чем в столице / РБК-Украина

Едкий смог из Киева уже движется на восток Украины и фиксируется в Запорожье. Об этом в комментарии Главреду рассказала член Общественного совета при Минэкологии и природных ресурсов, соосновательница SaveEcoBot Ирина Черныш.

"Если посмотреть на карту мониторинга качества воздуха, мы уже сейчас фиксируем фиолетовый уровень загрязнения и в Запорожье. И мы предполагаем, что уровень загрязнения в ближайшее время повысится в Днепре и Каменском, однако он, вероятно, будет гораздо ниже, чем в Киеве, поскольку столица находится ближе всех к эпицентру пожаров", - сказала она.

По словам Ирины Черныш, главный фактор такого загрязнения – активные пожары по всей Украине и пока они будут длиться, высокая концентрация загрязнения будет сохраняться. "С учетом направления ветра, мы видим, что пожары сконцентрированы в центральной и западной части Украины, а ветер сдувает их на центральную и восточную часть. Здесь все зависит от погодных факторов - чем быстрее будет ветер, то разносится и выветриваться загрязнение будет скорее", - отмечает она.

Читайте также"Дымовая завеса" и грязный воздух будут терроризировать Киев еще несколько днейЭксперт уточняет, что нынешний уровень загрязнения – самый большой за всю историю наблюдений и невероятно опасный для здоровья украинцев, тем более, в условиях пандемии.

"Фиолетовые отметки – это не просто высокое, а критическое загрязнение. Раньше, если они и были, то только в промышленных зонах Донецкой области, но над городами еще и в такой концентрации – это впервые. Фракции мелкодисперсной пыли, которые мы фиксируем, очень маленькие и попадают не только в верхние дыхательные пути организма, но и в бронхи, легкие и разносятся по сосудам и всем системам организма. Это загрязнение накапливается в организме и, в лучшем случае, его половина выводится, а остальное остается на сосудах и органах человека.

Также эти частицы, помимо пыли, несут в себе диоксины и малые частицы загрязняющих веществ, которые есть в воздухе. И в период пандемии это очень вредно, так как поверхность этих частиц больше поверхности вируса и фактически может быть его транспортом для попадания в организм",- объяснила Черныш.

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