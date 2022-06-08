15-летний храбрый юноша дроном навел ВСУ на громадную колонну русских: они уничтожили ее

15-летний храбрый юноша Андрей Покраса дроном навел ВСУ на русских / сайт Минобороны РФ и Globalnews

15-летний школьник Андрей Покраса помог украинской армии уничтожить большую колонну русских оккупантов, которая наступала на Киев в конце февраля нынешнего года. Юноша дал большое интервью порталу Global News.

Покраса говорит, что представители территориальной обороны обратились к нему ‒ им нужны были GPS-координаты российской колонны (для того, чтобы скорректировать огонь по ней артиллерии ВСУ).

"Они предоставили нам информацию, где примерно может быть российская колонна. Нашей целью было найти точные координаты и передать координаты солдатам. [...] Это была одна из самых больших колонн, которые двигались по Житомирской трассе, и нам удалось ее найти, потому что один из грузовиков долго включал фары", — сказал юноша.

Покраса запустил свой дрон в поле возле своего дома и обнаружил российскую колонну по Житомирской трассе – неподалеку от села Березовка (40 километров от Киева). Его отец быстро передал координаты в тероборону. А украинская артиллерия уничтожила колонну.

"Он был единственным, кто имел опыт работы с беспилотниками в этом регионе. Он настоящий герой, герой Украины", — пояснил военнослужащий ВСУ и блогер Юрий Касьянов.

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Напомним, ранее украинский снайпер Елена Белозерская говорила, что первые дни полномасштабной войны в Украине напоминали сафари — техника российских оккупантов двигалась плотными колоннами. И, соответственно, ее из засад на дорогах уничтожали ВСУ.

После этого личный состав вражеской армии, которому удалось выжить, разбегался кто куда, а затем его вылавливали представители ТРО или местные охотники.

Позднее украинские артиллеристы из 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка разбили технику российских оккупантов, которая ехала по украинским полям.

"Снова рашистская колонна не доехала до места назначения. Снова они загадили наши плодородные поля своим металлоломом. Ну никак не могут найти дорогу домой", – отметили украинские воины.

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