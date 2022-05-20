Сафари на рашистов: снайпер ВСУ рассказала, как расстреливали колонны РФ

Елена Белозерская / Facebook/bilozerska

Первые дни войны в Украине напоминали сафари — техника российских оккупантов двигалась плотными колоннами, в момент, когда из засад на дорогах ее уничтожали ВСУ.

Как рассказала НВ снайпер ВСУ Елена Белозерская, после этого личный состав вражеской армии, которому удалось выжить, разбегался кто куда, а затем его вылавливали представители ТРО или местные охотники.

По ее словам, тактика россиян заключается в стремлении "перемолоть" украинские позиции. Это воинов ВСУ совсем не удивляет.

"Сейчас противник преимущественно применяет тактику огневого выдавливания, с применением большого количества артиллерии и большого количества снарядов. Задача противника — "перемолоть" наши позиции, чтобы потом попытаться их занять. Ничего нового, классическая тактика еще со времен Первой мировой войны", — говорит собеседница.

По ее наблюдению, кадровый состав российской армии с момента ее наступления на украинские земли совсем не изменился — это все те же наемники, которых власти РФ разбавляют контрактниками.

"Сильная сторона — у них есть механизмы воздействия на личный состав для достижения поставленных задач любой ценой. По-простому, к солдатам относятся как к пушечному мясу, и они вынуждены принимать это как должное. Слабая сторона - абсолютное отсутствие инициативы у сержантского и младшего офицерского состава. Как следствие — неспособность принимать автономные решения", — добавила Белозерская.

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Ранее сообщалось о том, что активизировались наступательные и штурмовые действия российских оккупантов на Донбассе.

Отмечается, что украинские защитники за сутки сумели отразить вражеское наступление сразу на нескольких направлениях.

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