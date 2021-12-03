15-летний подросток повесился в одесском лицее: вскрылись шокирующие детали

В туалете лицея нашли повешенным 15-летнего парня / flickr.com

В Одесском лицее "Олимпиец" нашли повешенным 15-летнего подростка. Он якобы находился в трудовом рабстве, где должен был отработать долг.

Как рассказали знакомые Дмитрия "7 каналу" , за подростком якобы каждый день приезжал мужчина по имени Павел.

Этот человек якобы отвозил парня в поле за городом отрабатывать долг физическим трудом. Там подросток должен был убирать доски и вырывать траву. При этом, своим знакомым парень рассказывал, что ему угрожали. Об этом якобы знал и директор учреждения.

Лицей, в котором нашли тело подростка / скриншот из видео

"За два дня до смерти я общался с ним, интересовался, когда он будет в следующий раз ехать на работы. Он говорил, что не знает, может завтра-послезавтра. Говорил, что боится ехать, поскольку Павел его сильно запугал", – рассказал знакомый погибшего.

По его словам, Павел якобы является бывшим сотрудником правоохранительных органов.

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"Он (Дмитрий. – Ред.) говорил: я боюсь ехать на работу, а директор мне ничем не помогает. Он на стороне этого работодателя", – рассказал мужчина журналистам.

Также выяснилось, что за два дня до самоубийства подросток встретил знакомых и пожаловался, что ему угрожали расправой и был очень испуган.

Уже не первая попытка суицида?

Как сообщают местные Телеграм-каналы, погибший мальчик из неблагополучной семьи и, к тому же, часто подвергался буллингу со стороны сверстников и старшеклассников лицея. Также сообщается, что ранее парень уже предпринимал попытку свести счеты с жизнью – пытался выпрыгнуть из окна, но тогда его вовремя остановили.

В Сети сообщают детали смерти подростка / t.me/odessa_hello

Напомним, трагедия произошла 30 ноября - тело ученика утром нашла воспитательница .

По предварительным данным, он совершил суицид. В полиции открыли производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "самоубийство". Причины трагедии устанавливают специалисты.