17-летние должны прийти в ТЦК: что от них хотят

17-летние украинские юноши должны стать на учет, чтобы определить количество военно годных лиц.

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Зачем 17-летним идти в ТЦК / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Все юноши в Украине в возрасте 17 лет должны прийти на призывные участки и стать на воинский учет. Об этом сообщает пресс-служба Винницкого областного ТЦК и СП.

Там отметили, что приписку к призывным участкам проводят с целью постановки граждан на воинский учет, чтобы определить количество таких лиц, степень пригодности к военной службе, установить уровень образовательной подготовки, специальность и уровень физической подготовки.

"Кроме того, в период приписки допризывников изучаются их деловые, индивидуально-психологические и моральные качества. Всестороннее изучение личных качеств является важнейшей задачей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, целью которого является обеспечение призывных комиссий полными и объективными данными о призывниках для принятия ими правильных решений о назначении призывников по видам (родам войск) Вооруженных Сил и другими военными формированиями, а также выявление граждан, пригодных для освоения военно-технических специальностей, и кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения", - говорится в сообщении.

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В то же время в ТЦК акцентируют на том, что призыв граждан по мобилизации осуществляется только по достижению 25-летнего возраста.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, 29 октября Верховная Рада приняла законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, которые будут действовать до 7 февраля 2025 года. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, а за мобилизацию - 304.

Сейчас в Украине уже мобилизовано более 1 миллиона человек в состав Сил обороны. Секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что планируется призвать еще 160 тысяч военнообязанных.

Как сообщал Главред, во время военного положения военнообязанные должны проходить медосмотр не реже одного раза в год. Если лицо признают временно непригодным, срок непригодности определяется индивидуально в зависимости от диагноза, отметила адвокат Лидия Карплюк. По законодательству, если человек признан ограниченно годным, ему нужно пройти повторный медицинский осмотр через девять месяцев.

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