4 погибших, есть разрушения: Зеленский сделал заявление после ночной атаки РФ по Украине

В Днепре была повреждена одна из важнейших больниц Украины - больница им. Мечникова - и обычные жилые дома. 3 человека погибли в Днепре, 1 - в Киеве.

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Зеленский сделал заявление после ночной атаки РФ по нескольким областям/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ГСЧС Украины

Коротко:

РФ вечером и ночью ударила по Киеву, Днепру, Сумской, Хмельницкой и другим регионам

В Днепре погибли 3 человека, в Киеве - 14-летняя девочка

Зеленский заявил, что агрессию РФ можно остановить не разговорами, а только решительными действиями.

Президент Украины Владимир Зеленскийотреагировал на атаки российских оккупантов по Украине, которые они совершили вечером 25 октября и в ночь на 26 октября. Он отметил, что захватчики наносили удары по Киеву, Днепру, Сумской, Хмельницкой и других областях.

Глава государства рассказал, что в результате удара в Днепре была повреждена больница имени Мечникова и жилые дома, в результате чего погибли три человека, среди которых ребенок.

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Из-за удара по Киеву в Соломенском районе погибла 14-летняя девочка, которая была в квартире, куда попал вражеский дрон.

"За прошедший вечер и ночь российские войска нанесли удары по Киеву, Днепру, Сумщине, Хмельницкой области и другим нашим регионам. В Днепре повреждена одна из важнейших больниц Украины - больница имени Мечникова - и обычные жилые дома. К сожалению, трое погибших, и среди них ребенок. В Киеве этот российский удар унес жизнь девочки - ей было всего 14 лет. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых от этих ударов. Всем им оказана необходимая помощь", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что российскую агрессию можно остановить не разговорами, а только решительными действиями.

"После всего, сказанного в Казани, российские убийцы вернулись к своему привычному делу. И это еще раз доказывает, что не разговорами может быть остановлена агрессия, а только решительными действиями в защиту государства и народа, против которых развязана война... Уже третий год продолжается эта война, которая имеет только одного виновника - Москву. Именно поэтому нужно такое давление на агрессора, которое способно заставить его к прекращению террора и войны. Надежные мир и безопасность приобретаются только благодаря силе и решимости", - подчеркнул глава Украинского государства.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Вечером 25 октября РФ ударила БпЛА по жилому дому в Киеве - были жертва и пострадавшие. Сообщалось, что в доме в Соломенском районе столицы повреждены квартиры с 17 по 21 этаж, погибла 15-летняя девочка.

Утром 26 октября в КГВА рассказали детали атаки РФ по Киеву. Отмечается, что РФ ночью более 7 часов атаковала Киев. В результате атаки оккупантов погибла девочка-подросток, шесть человек пострадали. Тело погибшей нашли в квартире на 20-м этаже жилой многоэтажки после того, как туда попал вражеский дрон.

Кроме этого, вечером 25 октября РФ ударила баллистикой по жилым домам в Днепре. В результате ракетной атаки по жилой застройке на месте удара вспыхнул пожар. Погибли три человека, пострадали по меньшей мере 13 человек, среди них трое детей.

Также ранее Главред сообщал, что, по словам авиационного эксперта Константина Криволапа, РФ готовит новый ракетный удар. Авиационный эксперт предупредил, что оккупанты снарядили борта ракетами Х-101 и Х-555.

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