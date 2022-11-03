"80 атак каждый день": Залужный рассказал о мощной активности России на фронте

Валерий Залужный / УНИАН, facebook.com/CinCAFU

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о ситуации на фронте.

Во время телефонного разговора с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи, Залужный отметил наростающую интенсивность боевых действий.

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта - до 80 атак ежедневно", - заявил Залужный.

По его словам, благодаря мужеству и мастерству украинских воинов, Украина держит оборону.

Ракетные атаки на Украину

В ходе беседы была отмечена проблема ракетных атак России и применения ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия. Искренне благодарны им за помощь и поддержку", - добавил Залужный.

Война в Украине

Бахмут имеет очень выгодное расположение с военной точки зрения, поэтому российские оккупанты пытаются захватить город.

30 октября сообщалось, что в Бахмуте Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины прорвали оборону оккупантов РФ и продвинулись вперед.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что российские оккупанты уже 8 месяцев пытаются достичь результатов в Донецкой области и захватить город Бахмут. Они терроризируют мирных жителей и продолжат ежедневные обстрелы города. Однако ВСУ не уступают оккупантам.

Советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что армия Украины наносит серьезный урон войскам России под Бахмутом Донецкой области. Как утверждает Арестович, там с севера пытаются продвигаться кадыровцы с полка Ахмат, а с востока – боевики ЧВК Вагнера и мобилизованные заключенные.

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