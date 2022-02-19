89% украинцев считают, что ВСУ должны открывать ответный огонь по боевикам - опрос

89% украинцев считают, что ВСУ должы открывать ответный огонь по боевикам - опрос / Фото Reuters

Около 90% украинцев утверждают, что Вооруженные силы Украины обязаны открывать в зоне военного конфликта на Донбассе огонь в ответ на провокации боевиков и российских войск.

Таковы результаты опроса, который проводили с помощью компании Liberty Report в студии программы "Свобода слова Савика Шустера" 18 февраля. Темой эфира было обострение на востоке Украины и так называемая эвакуация населения из ОРДЛО, о котором заявили главари террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Среди взрослых зрителей в студии находились люди разных возрастов и из разных областей Украины. Им задали такой вопрос: "Должна ли Украина совершать ответный огонь в случае обстрелов украинских объектов?".

Лишь 11% опрошенных сказали "нет", а 89% считают ‒ "да".

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Напомним, ранее опрос группы "Рейтинг" продемонстрировал - большинство украинцев (63%) считают, что Украине следует пересмотреть Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе и подписать новые.

По данным социологов, 11% считают, что Украина должна выполнить все требования. 18% считают, что Украина должна выйти из переговорного процесса вообще.

При этом, по данным "Рейтинга", число сторонников пересмотра соглашений за последние годы увеличилось.

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