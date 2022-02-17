63% украинцев хотят пересмотра Минских соглашений - новый опрос

В результате опроса выяснилось, что 67% респондентов плохо знакомы с содержанием Минских соглашений. И лишь 12% говорят, что качественно в них разбираются.
Большинство украинцев (63%) считают, что Украине следует пересмотреть Минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе и подписать новые. Об этом гласят результаты опроса, который провело социологическое агентство "Рейтинг" в феврале нынешнего года.
По данным социологов, 11% считают, что Украина должна выполнить все требования. 18% считают, что Украина должна выйти из переговорного процесса вообще. При этом, по данным "Рейтинга", число сторонников пересмотра соглашений за последние годы увеличилось.
При этом 67% опрошенных отметили, что поверхностно знакомы с содержанием Минских соглашений. И лишь 12% говорят, что очень хорошо знают их содержание.
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Пересмотр Минских соглашений:
Канцлер Германии Олаф Шольц 14 февраля приезжал в Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об итогах переговоров можно почитать тут.
15 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин провели переговоры в Москве. Стороны обсудили ситуацию с угрозой военного вторжения России в Украину, урегулирование российско-украинского конфликта на Донбассе, проблемы безопасности в Европе, обстановку с газопроводом Северный поток-2 и транзитом газа через территорию Украины. Дискуссия продлилась более 3 часов. Главред собрал все главные заявления сторон.
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