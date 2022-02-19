Оккупанты атаковали позиции ВСУ на Донбассе: у украинской армии потери / Reuters

По состоянию на 9 часов утра 19 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Погиб один украинский военный.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью.

Кроме того, в Донецкий области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

"Оккупанты продолжают коварно вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Подчеркиваем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Обострение на Донбассе

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения. Жителям временно оккупированных районов Донецкой области боевик предложил уехать в Ростовскую область Российской Федерации.

Реклама

Вскоре к Пушилину присоединился и Леонид Пасечник - главарь группировки "ЛНР", который тоже призвал жителей временно оккупированных территорий уезжать в Россию.

Вечером 18 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не готовит нападение на Донбассе, как сообщают оккупационные пропагандисткие СМИ.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в ОРДЛО проводят эвакуацию населения, и при этом запретили выезжать мужчинам призывного возраста. Пожилых людей и детей из детдомов вывозят практически силой.

Читайте также: