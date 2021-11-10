Афера с декларациями: десятки украинцев "поставили подписи" у врачей после свой смерти

Украины жалуются на липовые подписи под декларациями / 62iNFO.ru

В Украине вскрылась афера с подделкой информации в электронной системе Helsi.

Родственники 175 умерших людей узнали, что их родные уже после смерти, подписали декларации с семейными врачами, говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, украинцы массово жалуются, что в электронной системе отображаются записи о приемах к врачу, которых не было.

В медучрежденияз лишь разводят руками и говорят, что вмешательство в электронную систему невозможно.

В то же время в компании-разработчике системы признают, что иногда в спешке медики могут ошибиться — и вписать другое имя. Удалить ложную информацию врач не может. Система позволяет лишь отметить, что прием был ошибочным.

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"Ошибочно проведенный прием — две причины на выбор: неверно идентифицированный пациент, механическая ошибка", — объясняют в компании.

За ошибочный прием врач должен давать объяснения — говорят в Национальной службе здоровья. Ведь количество посещения влияет на то, какое финансирование получит заведение. Когда пациент увидел, что ему приписали услугу которой не было, рекомендуют обращаться к руководителям медучреждения, которые уже будут разбираться с врачом, который вписал неверную информацию. А еще обещают, что до конца ноября в медучреждениях появятся специальные люди, контролирующие электронную систему.

Работы с электронной системой, говорят в Национальной службе здоровья, много. Потому что появляются не только "липовые" приемы, но и фейковые декларации.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро среды, 10 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 283 жителей страны. В том числе заболели 1 539 детей и 529 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 696 человек; летальных случаев - 816; выздоровели 16 277 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и г. Киев (1740).

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