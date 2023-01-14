Акцент на живую силу и имитация наступления: эксперт рассказал, какой будет тактика РФ

В российском руководстве все идет по кругу, из-за чего принципиальных качественных изменений в РФ не происходит. И это хорошо для Украины.

После смена руководства "спецоперацией", ждать смены тактики РФ не стоит - Александр Кочетков / kremlin.ru, facebook.com

Изменения тактики России после кадровых перестановок в военном руководстве РФ ожидать не стоит. Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, в российском руководстве все идет по кругу, из-за чего принципиальных качественных изменений в РФ не происходит, что хорошо для Украины.

"Эти изменения - продукт внутренних интриг вокруг Путина. Потому что сначала Пригожин якобы оттеснил Шойгу и Герасимова и дал обещание совершить прорыв, взять Бахмут, Соледар и чуть ли не дойти до Киева. Этого не получилось, и, под предлогом этого, Шойгу и Герасимов снова его несколько подвинули. Поэтому изменения будут происходить по обеспечению ЧВК "Вагнер" - у них будет меньше тяжелой техники, меньше авиационной, артиллерийской поддержки. И это тоже хорошо для нас", - считает Кочетков.

Эксперт убежден, что россияне, как и раньше, будут делать акцент на живую силу, то есть будут пытаться забросать "пушечным мясом", чтобы имитировать наступление и не отступать. Поэтому уделять слишком большое внимание этим перестановкам нет смысла.

Напомним, 11 января Министерство обороны РФ сообщило о назначении нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. При этом бывшего командующего Сергея Суровикина назначили его заместителем.

Как писал Главред, накануне появлялась информация, что Суровикина могли снять с должности из-за "бавовны" в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Кроме того, по словам военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, Новые перестановки в российском Генштабе на руку министру обороны РФ Сергею Шойгу, который намерен вернуть себе контроль над силовым блоком.

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