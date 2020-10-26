Активистка Femen обнажилась у посольства Польши в Киеве

Активистка разделась у здания Польши / УНИАН

Утром, 26 октября, у здания посольства Польши​ в Киеве движение Femen провело акцию солидарности. Причиной послужило решение польского Конституционного суда, который поддержал запрет на аборты.

В знак протеста активистка обнажилась, а на ее теле были написаны лозунги: "Мое тело — мой выбор", "Сестры, к оружию", пишет Страна.

"В Польше фактически запретили аборты. Полячки вышли на митинги и последние три дня там идут аресты, мордобои. Такой меры в Европе нигде нет. Это единственная страна цивилизованного мира, которая запрещает женщинам распоряжаться своим телом. Сегодня секстремистка Femen абсолютно голая выкрикивала на польском "Сестры, к оружию" — в поддержку полячек и с призывом к польским женщинам выступить во всеоружии против варварских средневековых законов", — сообщила лидер движения Femen Анна Гуцол.

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Активистка была задержана полицией, в данный момент находится на допросе в полицейском участке на Прорезной.

Как ранее сообщал Главред, на прошлой неделе Конституционный суд Польши запретил женщинам проводить аборты, признав их право на прерывание беременности неконституционным даже в случае явных признаков дефекта или неизлечимой болезни, которая угрожает жизни плода или матери.

После чего в Польше начались акции протеста, митингующие вступали в стычки с правоохранителями.