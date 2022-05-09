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Активные бои будут до 15 мая: экстрасенс рассказал, сколько еще продлится война в Украине

9 мая 2022, 04:41

К лету активность на фронте уменьшится. Самое главное сейчас – пережить 9 мая, уверен ясновидящий.

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Экстрасенс рассказал, сколько еще продлится война в Украине/ Reuters

По словам ясновидящего Макса Гордеева, активные боевые действия в Украине продлятся до 15 мая, а уже в августе мы начнем постепенно восстанавливать государство.

Об этом Гордеев рассказал в интервью для YouTube-канала "Люкс ФМ". По его словам, активность на фронте прекратится ближе к лету, а с августа беженцы уже активно будут возвращаться домой.

"Пик происходит в мае. До 15 мая включительно будут именно такие мощные обстрелы. Самое главное – пережить девятое число, которое так все боятся. Начнут прекращаться все эти бои ближе к лету... Мне кажется, что все эти масштабные бои закончатся и люди начнут в большом количестве возвращаться домой, и мы начнем уже какие-то плановые работы делать, восстанавливать с августа максимально", – сказал ясновидящий.

Гордеев также рассказал, что ждет Путина. По словам экстрасенса, у российского диктатора, очевидно, есть серьезные проблемы со здоровьем, и есть большая вероятность, что он скоро умрет.

При этом ясновидящий прогнозирует президенту РФ мучительную и жестокую смерть. Он не исключает варианта, что Путин может погибнуть от рук своих приспешников. Один из предполагаемых его убийц – Рамзан Кадыров.

"Он расплывается. Это больше похоже на скелет, на который натянули кожу. Я просматривал, возле него куча врачей. Куча разных шаманов, которые его как-то поднимают. Он понимает прекрасно, что он уже свое отбывает. Мне виделся человек, похожий на чеченца, который ударяет ему в спину ножом", – говорит Гордеев.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в воскресенье, 8 мая, обстреляли Харьковскую область. Вследствие обстрелов погибли пять человек, еще пятеро получили ранения.

Напомним, в воскресенье, 8 мая, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Шосткинскому району Сумской области.

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